Scott Morrison a révélé qu’il pensait que les voyages internationaux recommenceraient à «l’échelle industrielle» au second semestre de l’année prochaine.

Les frontières de l’Australie sont fermées depuis mars pour arrêter la propagation du Covid-19, les résidents ne pouvant pas partir à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption ou qu’ils partent pour plus de trois mois.

Le gouvernement a autorisé les Néo-Zélandais à entrer depuis octobre parce que le pays a éliminé le virus, mais le Premier ministre a déclaré qu’il pourrait s’écouler des mois avant que les voyageurs puissent entrer en provenance d’autres pays.

« Nous ne levons pas les frontières internationales et le moment présent et nous n’avons aucun plan immédiat pour le faire », a-t-il déclaré à Channel 7 mercredi matin.

«Nous prenons cela avec beaucoup de prudence. La raison pour laquelle nous avons si bien fait, c’est que nous avons été si prudents autour de nos frontières.

« J’espère que nous pourrons voir les voyages internationaux reprendre bien dans l’année prochaine, mais je ne m’y attend pas au premier trimestre de l’année prochaine et au trimestre suivant, beaucoup de choses devraient changer pour que cela se produise à n’importe quelle échelle industrielle. ».

M. Morrison a déclaré qu’il pourrait y avoir un accord avec les pays insulaires du Pacifique pour permettre davantage de voyages au cours de la nouvelle année.

Actuellement, les travailleurs de la récolte de la région sont invités à mettre en quarantaine dans les fermes où ils travaillent dans le Queensland.

«Insulaires du Pacifique, il est possible de le faire. Nous faisons déjà cela avec les travailleurs saisonniers avec quarantaine à la ferme … cela fonctionne bien », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également révélé les facteurs clés qui ont aidé l’Australie à éviter le pire de la pandémie.

«Il y a eu de bons et solides contrôles sanitaires. Oui, nous fermons les frontières. Oui, nous avons mis en place nos systèmes de test et de traçage et ils ont été très efficaces », a-t-il déclaré.

M. Morrison a déclaré que «la coopération que nous avons eue du public» avait joué un rôle déterminant dans la lutte contre les épidémies.

«Je n’ai jamais été aussi fier de mon pays qu’aujourd’hui. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, cela a été un effort de tout le monde.

Le Premier ministre a également déclaré qu’il était soulagé que les frontières de l’État soient toutes ouvertes après des mois de fermetures.

« Dans ce pays où nous sommes réunis, l’Australie est à nouveau entière pour Noël », a-t-il déclaré.