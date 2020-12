Le vice-premier ministre australien le plus ancien, Doug Anthony, est décédé à l’âge de 90 ans.

Sa famille a confirmé que l’ancien chef des Nationals était décédé paisiblement dans la maison de retraite Heritage Lodge à Murwillumbah, dans l’extrême nord de la Nouvelle-Galles du Sud, dimanche matin.

M. Anthony a été chef du Parti national / Parti national pendant 12 ans et vice-Premier ministre pendant près de 10 ans, influençant les politiques de coalition pendant une grande partie des années 1970 et 1980.

Il a servi sous six premiers ministres, à commencer par Sir Robert Menzies.

L’ancien vice-premier ministre et chef des Nationals, Doug Anthony (photographié en 1999 avec son épouse Margot) est décédé dimanche à l’âge de 90 ans

Le Premier ministre Scott Morrison a salué M. Anthony comme un homme «sans prétention et passionné par l’Australie régionale».

« En tant que ministre du Commerce et des Ressources, Doug a travaillé à la modernisation et à l’élargissement de notre accord commercial avec la Nouvelle-Zélande, a ouvert l’industrie de l’uranium en Australie et a cherché à développer le commerce avec le Japon, la Chine et le Moyen-Orient », a déclaré M. Morrison dans un communiqué.

Le vice-premier ministre Michael McCormack a déclaré que «l’Australie rurale et régionale a perdu l’un de nos plus grands aujourd’hui».

« Les résultats obtenus par Doug Anthony pour l’Australie régionale et rurale ont résisté à l’épreuve du temps », a déclaré le leader des Nationals.

Scott Morison a rendu hommage à Doug Anthony (photographié en 2001) en tant qu’homme « sans prétention et passionné par l’Australie régionale »

« Il était déterminé à faire en sorte que les Australiens des pays aient une voix forte au sein du gouvernement et qu’ils ne soient pas seulement écoutés, mais qu’ils soient au premier plan des décideurs gouvernementaux. »

C’était un homme «de décence, d’intégrité, de détermination et de détermination», a ajouté M. McCormack.

« Les histoires de lui en tant que Premier ministre par intérim et dirigeant le pays depuis sa caravane sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud constituent le tissu politique de notre parti et de notre nation. »

Le chef adjoint des ressortissants, David Littleproud, a déclaré que M. Anthony incarnait les plus belles qualités de leadership et de service, laissant un héritage important aux futures générations de représentants du Parti national.

Doug Anthony (à gauche) a été chef du Country Party / National Party pendant 12 ans et vice-premier ministre pendant près de 10. Il est photographié en train de rire avec le premier ministre John Howard (à droite) en 2000

Entre autres pour rendre hommage, l’ancien Premier ministre Malcolm Turnbull a décrit M. Anthony comme «un grand Australien».

« Un défenseur éloquent et engagé d’une république australienne partageant souvent une plate-forme avec son partenaire libéral Malcolm Fraser et leurs anciens rivaux travaillistes Gough Whitlam et Bob Hawke », a tweeté M. Turnbull.

M. Anthony laisse dans le deuil son épouse Margot de 63 ans, ses trois enfants et neuf petits-enfants.

La déclaration de la famille a déclaré qu’ils étaient extrêmement fiers de son héritage.

«Bien que toujours très humble, il a apporté une contribution durable à la nation, et en particulier aux habitants du pays australien.