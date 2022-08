Scott Morrison: l’Australie va enquêter sur la “prise de pouvoir” ministérielle secrète de l’ancien chef

Le nouveau Premier ministre travailliste Anthony Albanese a annoncé l’enquête alors qu’il prenait la décision rare de publier les conseils du solliciteur général au gouvernement sur la question.

“Le conseil est une critique et une critique très claires des implications qui sont là pour notre système démocratique”, a déclaré Albanese, décrivant les événements comme “très extraordinaires et sans précédent”.

Albanese, qui a battu Morrison lors d’une élection fédérale en mai, a été cinglant envers son prédécesseur, qui s’est nommé à cinq portefeuilles gouvernementaux supérieurs – dont celui de la santé; finance; trésorerie et affaires intérieures; et l’industrie, la science et les ressources – entre 2020 et 2021, la plupart du temps à l’insu des ministres qui ont occupé chaque rôle.

Le solliciteur général a conclu que la nomination secrète de Morrison aux portefeuilles était “valide” mais “incompatible avec les conventions et les pratiques” d’un gouvernement responsable.