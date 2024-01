Scott Morrison : l’ancien Premier ministre australien va quitter la politique

Il a supervisé la réponse de l’Australie à la pandémie, le pacte de défense d’Aukus, et a été impliqué dans un scandale historique pour s’être secrètement nommé à plusieurs postes ministériels alors qu’il était Premier ministre.

“Après avoir siégé au Parlement pendant plus de seize ans, dont près de quatre en tant que Premier ministre au cours d’une période très difficile pour notre pays, le moment est venu de passer à autre chose”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Fervent chrétien, il a déclaré qu’il « avait hâte d’être plus actif » dans son église et de passer du temps avec sa famille.

La réputation de l’Australie en tant que pays à la traîne en matière climatique a été un facteur majeur dans la chute de son gouvernement – ​​les électeurs favorisant les candidats engagés dans des réductions d’émissions plus ambitieuses.

Plus tard en 2022, il est devenu le premier ancien Premier ministre à être censuré par le Parlement australien – pour les pouvoirs secrets qu’il s’était accordés pendant la pandémie.

M. Morrison a déclaré que sa décision de se nommer co-ministre de la Santé, des Finances, du Trésor et des Affaires intérieures était conforme aux « temps extraordinaires » auxquels le pays était confronté.

Une enquête a révélé que ses nominations étaient légales et qu’il n’avait utilisé ses pouvoirs supplémentaires qu’une seule fois.

Durant son mandat, M. Morrison a eu des relations particulièrement difficiles avec la Chine, le plus grand partenaire commercial de l’Australie.

Son gouvernement a lancé des appels en faveur d’une enquête internationale sur les origines du Covid, provoquant un différend commercial et un gel diplomatique de plusieurs années.

Dans un pivot stratégique, M. Morrison s’est plutôt concentré sur le renforcement des alliances de sécurité de l’Australie, en aidant à établir le partenariat Quad avec l’Inde, le Japon et les États-Unis, et en signant l’accord sur le sous-marin nucléaire Aukus avec le Royaume-Uni et les États-Unis.