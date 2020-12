Scott Morrison a défendu la décision de Gladys Berejiklian de verrouiller les plages du nord de Sydney, tout en exhortant les Australiens à ne pas devenir complaisants.

La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré dimanche 30 autres cas de COVID-19, dont 28 liés au cluster sur les plages du nord de Sydney, portant le total à 70.

Dans une allocution à la nation dimanche soir, le Premier ministre a rappelé aux Australiens que le virus «n’est allé nulle part».

«Alors que les gens se rassemblent à Noël, cela nous rappelle que nous ne pouvons pas être complaisants. Le virus n’est allé nulle part. Nous devons toujours être en alerte », a-t-il déclaré.

M. Morrison a déclaré qu’il soutenait les décisions des dirigeants des États et des territoires de fermer leurs frontières.

Dans une allocution à la nation dimanche soir, le Premier ministre a rappelé aux Australiens que le virus « n’est allé nulle part »

Le nombre total de cas de coronavirus connus en Nouvelle-Galles du Sud est maintenant passé à 70, bien que le premier ministre de l’État soit resté optimiste quant à contenir l’épidémie. Sur la photo: une clinique de test à Brookvale

L’Australie-Occidentale a interdit à tous les résidents de NSW de se rendre à partir de minuit dimanche, tandis que l’Australie du Sud, ACT, le NT et la Tasmanie ont des règles similaires obligeant les Sydneysiders à se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

« L’épidémie de COVID-19 dans les plages du nord est, bien sûr, un problème grave », a déclaré M. Morrison.

«Ce n’est pas la première épidémie que nous ayons vue. Il y en a eu beaucoup, non seulement en Nouvelle-Galles du Sud, mais dans d’autres États et territoires.

«Au cours de cette année, d’importants régimes de recherche des contacts et de test ont été mis en place pour faire face à des situations comme celle-ci.

M. Morrison a remercié les responsables de la santé pour avoir travaillé sans relâche pour contenir l’épidémie sur les plages du nord.

C’est pourquoi le Premier ministre a mis en place des contrôles en termes de port de masques et de restriction de mouvement, en particulier au cours des prochains jours, et en particulier là-bas sur les plages du nord, dans le nord de Sydney, où des restrictions particulières sont mises en place. lieu, dit-il.

Il a également fait l’éloge des résidents des plages du nord pour avoir pris leur verrouillage au sérieux.

Les habitants ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour faire de l’exercice, acheter des produits essentiels, travailler ou fournir des soins médicaux.

«Je sais qu’ils cherchent à voir ces choses changer dans un avenir pas trop lointain et ils savent que cette conformité ne peut que contribuer à obtenir ce résultat», a-t-il déclaré.

M. Morrison a déclaré qu’il était en contact régulier avec les dirigeants d’État, en particulier Mme Berejiklian, pour maîtriser le problème et « revenir à une situation COVID aussi normale que possible dès que possible ».

«Le groupe d’experts médicaux, l’AHPPC, se réunit chaque jour. Ils se réuniront à nouveau cet après-midi et le médecin-chef par intérim fera le point à ce moment-là », a-t-il déclaré.

L’adresse de M. Morrison à la nation intervient alors que le gouvernement NSW resserre les restrictions.

Le nombre total de cas de coronavirus connus en Nouvelle-Galles du Sud est maintenant passé à 70, bien que le premier ministre de l’État soit resté optimiste quant à la maîtrise de l’épidémie.

Scott Morrison a défendu la décision de Gladys Berejiklian de verrouiller les plages du nord de Sydney

Les résidents des plages du nord ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour faire de l’exercice, acheter des produits essentiels, travailler ou fournir des soins médicaux

« Le seul point positif est que nous n’avons toujours pas vu de preuves d’ensemencement massif en dehors de la communauté des plages du nord et notre objectif, bien sûr, est de maintenir cela en place », a déclaré dimanche Mme Berejiklian aux journalistes.

Le gouvernement a imposé un certain nombre de restrictions à la région de Sydney, notamment les Blue Mountains, la Central Coast et Illawarra-Shoalhaven, qui resteront en place jusqu’à 23h59 mercredi.

Pas plus de 10 personnes sont autorisées aux réunions de ménage et les clients devront maintenir une distance de quatre mètres carrés sur les lieux.

Jusqu’à 300 personnes seront autorisées dans les lieux de culte et les lieux d’accueil, tandis que le chant et le chant dans les salles intérieures sont interdits, et les pistes de danse ne seront autorisées que lors des mariages.

Les gens sont également exhortés à porter des masques jusqu’à mercredi et à éviter de rendre visite à des amis, des parents ou des établissements de soins pour personnes âgées vulnérables jusqu’à la veille de Noël.