Le Premier ministre Scott Morrison a félicité les Australiens pour leur réponse à l’épidémie de coronavirus à Sydney.

Un record de 96 000 Australiens ont été testés pour le virus au cours des dernières 24 heures, dont 60 000 en Nouvelle-Galles du Sud.

«Bravo Australie! Les derniers chiffres montrent plus de 96000 tests COVID au cours des dernières 24 heures, un nouveau record », a écrit M. Morrison sur Twitter.

«Un grand merci à tous les agents de santé qui travailleront jusqu’à Noël pour assurer notre sécurité. Continuons tous à faire notre part pour rester COVIDSafe.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Mme Berejiklian, a déclaré qu’elle « avait failli tomber de sa chaise » quand on lui avait dit combien de personnes s’étaient rendues au test.

Mais jeudi, elle a exhorté les résidents à limiter leurs déplacements à Noël, à faire de petits rassemblements et à dîner à l’extérieur.

«En dehors de ces réunions de famille proches, que nous avons autorisées pendant les vacances de Noël, nous ne voulons pas que les gens se déplacent à moins que vous ne deviez absolument le faire», a-t-elle déclaré.

«Nous demandons à la communauté de réévaluer tout voyage non essentiel le jour de Noël. Sélectionnez vraiment les personnes avec lesquelles vous avez besoin d’être là et placez-les dans la nouvelle année.

Mercredi, les plages du nord ont été divisées en deux sections sur le pont Narrabeen, celles de la section nord où le groupe est centré subissant des restrictions de Noël plus strictes que celles du sud.

«Nous sommes loin d’être sortis du bois et en fait, nous devons être extrêmement vigilants au cours des prochains jours.

Pendant ce temps, une alerte urgente a été lancée pour quiconque se rendait à l’hôtel Paragon près de Circular Quay le 16 décembre lorsque deux cas positifs, soupçonnés de provenir des plages du nord, étaient là.

Quiconque a fréquenté le pub entre 12h45 et 15h30 à cette date a été invité à se faire tester immédiatement et à s’isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat.

Les parieurs qui se sont rendus à l’hôtel Paragon près de Circular Quay dans le quartier central des affaires de Sydney le 16 décembre ont été invités à s’isoler s’ils se rendaient entre 12h45 et 15h30.

Le ministre de la Santé du Queensland est quant à lui préoccupé par les cas de coronavirus non détectés dans l’État après que deux personnes ont été testées positives au COVID-19.

La ministre de la Santé, Yvette D’Ath, a déclaré qu’un homme dans la quarantaine qui avait visité les plages du nord de Sydney et une femme membre d’équipage de superyacht dans la vingtaine à Cairns avait le COVID-19.

Mme D’Ath dit que le Queensland a maintenant 100 jours sans propagation dans la communauté et que les 23 609 tests effectués au cours des 48 dernières heures n’avaient trouvé que deux cas de COVID-19.

Mais ces deux cas et les tests des eaux usées à Wynnum, Bargara et Bundaberg montrent qu’il y a plus de cas positifs dans l’État.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’être complaisants car avec les eaux usées positives (test) que nous avons et le fait que nous ayons ce cas positif des plages du nord », a déclaré jeudi Mme D’Ath aux journalistes.

«Nous pensons que nous avons des cas positifs au Queensland.

«Nous espérons que chacun de ces cas positifs sera en quarantaine et s’isolera comme indiqué.

Mme D’Ath a déclaré que le voyageur masculin avait été testé négatif après son retour de Sydney vendredi, mais il est ensuite devenu malade et a été testé positif mercredi soir.

L’homme s’est isolé chez lui dans le sud-est depuis son retour et n’a eu aucun contact avec la communauté.

« C’est l’étalon-or de ce que nous attendons de quiconque a voyagé depuis les plages du nord et s’est vu dire de se mettre en quarantaine dans le Queensland, nous remercions donc cette personne pour cela », a déclaré Mme D’Ath.

En revanche, la police enquête sur les personnes à bord d’un superyacht à Cairns après qu’un membre d’équipage a été testé positif.

Le navire est arrivé lundi dans le Queensland et une femme dans la vingtaine qui a été testée positive a été transportée à l’hôpital.

Mme D’Ath a déclaré que les 14 invités et six membres d’équipage n’avaient pas partagé d’informations sur leurs mouvements pour la recherche des contacts.

« Nous sommes très déçus que ce superyacht ne coopère pas et ne fournisse pas des informations factuelles correctes au service de police du Queensland », a-t-elle déclaré.

La chef de la santé, Jeannette Young, a également mis en doute la réouverture de la frontière de la route NSW le 8 janvier.

Elle a indiqué que cela pourrait ne pas se produire avant le 13 janvier si NSW Health ne pouvait pas trouver la source de l’infection pour un conducteur de fourgonnette de Sydney diagnostiqué le 16 décembre.

«Si cela reste non lié, il faudra 28 jours à compter de cette date avant que nous puissions ouvrir (la frontière)», a déclaré le Dr Young.

Le cluster des plages du nord de Sydney s’est également étendu au Sunshine State, malgré la fermeture rapide des frontières par le premier ministre

Pendant ce temps, une guerre de mots interétatique sur la fermeture de la frontière s’est intensifiée.

Mercredi, la première ministre Annastacia Palaszczuk a déclaré qu’il était « un peu riche » que son homologue de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejikilian, critique la fermeture des frontières lorsque l’épidémie était à Sydney.

Une demande du gouvernement du Queensland demandant à l’ADF de soutenir la police aux points de contrôle frontaliers a également été rejetée par le gouvernement fédéral.

Le vice-premier ministre Steven Miles a également mis au défi le ministre fédéral de la Gestion des urgences, David Littleproud, d’aider à payer la moitié de la facture d’infrastructure frontalière des conseils frontaliers.

Dans une lettre vue par AAP, il a écrit que le gouvernement fédéral avait refusé en février de scinder le projet de loi en vertu des accords de financement pour la reprise après sinistre (DRFA).

Le Dr Miles a déclaré qu’il n’était pas trop tard pour le gouvernement fédéral de partager le projet de loi avec l’État.

« J’appelle le gouvernement du Commonwealth à reconsidérer sa position et à mettre à disposition des fonds pour les gouvernements locaux pour les aider à couvrir les coûts associés à la pandémie », a-t-il écrit.