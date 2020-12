Furieux: Scott Morrison a fustigé la Chine

Scott Morrison a rassuré les Australiens chinois en leur disant qu’ils étaient les bienvenus à Down Under alors que les tensions avec Pékin s’intensifiaient.

Le Premier ministre a publié un article rare sur la plate-forme de médias sociaux chinoise WeChat mardi soir au milieu d’une dispute furieuse entre Canberra et Pékin.

«Nous reconnaissons et apprécions et apprécions grandement la contribution que des générations de migrants chinois ont apportée à l’Australie», a-t-il écrit sur son compte qui a été créé l’année dernière.

« Notre communauté australienne chinoise continuera à jouer un rôle important pour garantir que nous restons une nation multiculturelle prospère. »

Les relations entre Canberra et Pékin ont atteint un nouveau plus bas lundi lorsque le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclenché la fureur en tweetant une image simulée d’un creuseur menaçant de tuer un enfant afghan après un rapport alléguant que les troupes australiennes auraient commis des crimes de guerre.

M. Morrison a rassuré les Australiens chinois que le gouvernement prenait le rapport de l’ADF au sérieux et que justice serait rendue.

«La manière transparente et honnête de l’Australie de traiter cette question est un honneur pour cette nation et un honneur pour tous ceux qui servent cette nation en uniforme», a-t-il écrit.

« Lorsqu’il y a des événements présumés qui se sont produits et qui nécessitent une action, nous avons mis en place des processus honnêtes et transparents pour que cela se produise.

«C’est ce que fait un pays libre, démocratique et libéral.

Environ 1,2 million d’habitants australiens ont une ascendance chinoise, selon le recensement de 2016.

Lundi, M. Morrison a qualifié cette image de « répugnante » et a exigé des excuses – mais Pékin a refusé et mardi le journal du parti communiste The Global Times a partagé une nouvelle image du même artiste attaquant le Premier ministre.

L’image montre M. Morrison couvrant un cadavre dans une zone de guerre tout en disant à un peintre – qui représente la Chine – de «s’excuser».

L’image générée par ordinateur reflète l’opinion de Pékin selon laquelle M. Morrison devrait se concentrer sur un récent rapport sur les crimes de guerre – qui contenait des allégations selon lesquelles 25 soldats australiens auraient tué illégalement 39 civils et prisonniers afghans – plutôt que de diriger sa colère vers la Chine.

Les tensions se sont intensifiées depuis que M. Morrison a exaspéré le plus grand partenaire commercial de l’Australie en appelant à une enquête indépendante sur les origines du coronavirus en mai.

La Chine a récemment retardé les exportations de charbon et de fruits de mer de l’Australie et a imposé la semaine dernière un tarif de 200% sur le vin australien malgré la signature d’un accord de libre-échange par les deux pays en 2015.

Plus tôt cette année, Pékin a imposé un tarif de 80 pour cent sur l’orge australienne, suspendu les importations de bœuf et dit aux étudiants et aux touristes de ne pas voyager en bas.