Scott Morrison dit que faire face à la pandémie de Covid-19 lui a laissé plus de cheveux argentés et a félicité sa femme pour son soutien constant tout au long d’une année 2020 difficile, lors d’une interview avec l’acteur hollywoodien Hugh Jackman.

Le Premier ministre s’est ouvert sur sa vie familiale et personnelle lors d’un segment caritatif pour la santé mentale et émotionnelle des hommes sur Triple M lundi.

Jackman, un invité spécial de l’émission du petit-déjeuner, a demandé à M. Morrison comment il faisait face au stress de mener l’Australie à travers la pandémie.

«Quel est ton meilleur ami à qui tu peux dire quoi que ce soit? Il a demandé.

M. Morrison n’a pas hésité à nommer sa femme Jenny, affirmant qu’elle avait été un point d’ancrage constant et une source de soutien.

«Jenny et moi nous sommes rencontrés quand nous avions 16 ans», dit-il.

«Et je vous dis quoi, je n’aurais rien pu faire au cours des 12 derniers mois, certainement au cours des 30 dernières années, sans elle.

