Les défis d’un marché du travail en constante évolution ont incité le gouvernement Morrison à envisager des incitations fiscales pour les Australiens à changer de carrière.

Un document de discussion publié vendredi appelle à l’opinion des parties prenantes sur la question de savoir si les déductions fiscales sur les dépenses d’éducation et de formation non liées à l’emploi actuel d’une personne pourraient soutenir son emploi futur.

«Les gens n’attendent plus un emploi à vie et peuvent avoir plusieurs carrières au cours de leur vie», indique le journal du Trésor.

«Le taux accru de mondialisation et de changement technologique, la nature changeante du travail et le marché du travail sont parmi les forces motivant le besoin de mise à niveau continue des compétences tout au long de la vie.

À l’heure actuelle, les Australiens ne peuvent accéder aux déductions fiscales que sur les études et le matériel liés à leur domaine de travail actuel, l’espoir étant que la formation continue augmente la progression de carrière et donc les revenus.

L’idée politique vise à renforcer l’employabilité et la sécurité des revenus des Australiens en diversifiant leurs compétences et a été annoncée comme une initiative à consulter dans le budget 2020-2021 en octobre.

Le document de travail indique que la politique ne profiterait qu’à ceux qui sont en mesure de payer les coûts initiaux de la formation et qui sont déjà employés avec un revenu sur lequel l’impôt pourrait être déduit.

«Les salariés à faible revenu, y compris ceux qui ne font pas partie de la population active, avec peu ou pas de taxes sur le revenu ne bénéficieraient pas d’une nouvelle déduction fiscale», indique le journal.

L’expert en comportement organisationnel Ann Brewer a déclaré à AAP qu’elle craignait que la proposition du gouvernement ne aggrave l’écart entre les «nantis» et les «démunis».

Parce que le programme exigerait qu’une personne ait déjà un revenu, il ne pourrait pas aider les sous-employés ou les chômeurs, a-t-elle déclaré.

En tant que responsable de la transformation de l’éducation pour la NUW Alliance – une collaboration entre les universités de Newcastle, Wollongong, Western Sydney et UNSW – le professeur Brewer a recherché quelles formes de recyclage fonctionnent réellement.

