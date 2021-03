«Nous devons mettre la politique de côté de ces choses, et nous devons reconnaître ce problème, la reconnaissance, nous devons le résoudre.

«Ce mois a été très traumatisant. Tout a commencé avec Brittany Higgins et ses révélations sur ce qui s’est passé dans ce même bâtiment.

« Je me souviens très bien de ce jour-là, j’étais tout aussi choqué et abasourdi de recevoir cette utilisation également.

« Ces événements ont déclenché, juste à travers ce bâtiment et même à travers le pays, des femmes qui ont supporté ces ordures et ces conneries toute leur vie, comme leurs mères l’ont fait, comme leurs grands-mères l’ont fait.

« Cela dure, nous en parlons dans cet endroit depuis un mois, ils vivent avec cela toute leur vie.

« Les femmes qui m’écoutent aujourd’hui savent que pour être vrai, autant cela a été un sujet de discussion ici, et dans tout le pays spécifiquement en relation avec ces actes honteux, c’est quelque chose qui a été l’expérience vécue par les femmes australiennes. depuis très longtemps, et je salue les projecteurs qui sont maintenant placés là-dessus.

« Je reconnais que beaucoup n’ont pas aimé ou méconnu certaines de mes réponses personnelles à cela au cours du mois dernier, je l’accepte.

« Que cela cherche à partager ouvertement comment j’essaie de gérer des événements aussi dramatiques, les gens pourraient aimer le fait que j’en discute avec ma famille, ce sont les personnes les plus proches de moi dans mon monde.

Le Premier ministre Scott Morrison et son épouse Jenny lors du bal annuel de la mi-hiver au Parlement en septembre 2019. Il a dit à sa famille avec émotion lors de la conférence de presse de mardi: «Ils me motivent tous les jours sur cette question».

«Mais c’est comme ça que je gère les choses, je l’ai toujours fait. J’ai grandi dans une famille aimante et solidaire, et j’ai discuté du fait que c’était ma famille et ceux qui sont les plus proches de moi – je n’ai pas voulu offenser en disant que je discutais de ces problèmes avec ma femme.

«De même, cela n’indique en aucun cas que ces événements ne m’avaient pas déjà dramatiquement affecté à ce moment-là. De même, j’admets que beaucoup étaient mécontents des étiquettes utilisées le jour de la manifestation. Aucune infraction n’était prévue par cela non plus.

«J’aurais pu choisir des mots différents, j’ai déjà expliqué ces questions dans la maison. Ce qui me préoccupe encore plus, plus important encore, je reconnais que de nombreux Australiens, en particulier les femmes, croient que je ne les ai pas entendus, et cela me désole beaucoup.

« J’ai beaucoup écouté ce mois-ci, pas pour la première fois, ce n’est pas le moment pour moi de passer outre que ce soit en tant que ministre de l’Immigration ou trésorier, ou ministre des Services sociaux, le vif intérêt J’ai montré dans ces numéros, je ne vais pas faire ça aujourd’hui.

Brittany Higgins (photo) a rendu public l’allégation selon laquelle elle avait été violée par un collègue masculin dans le bureau de la ministre de la Défense Linda Reynolds en 2019

« En particulier sur ces questions ces derniers temps à cause de ma mère, j’ai écouté attentivement, j’ai eu de nombreux collègues, j’ai eu de nombreux amis et d’autres avec lesquels j’ai des contacts réguliers, parle avec moi ouvertement des problèmes, d’autres choses traumatisantes qu’ils ont eu à faire face au cours de leur vie et aux membres de leur famille.

«Laissez-moi vous dire ce que j’ai entendu. Les femmes ont trop peur d’appeler, de mauvais comportements de peur de perdre un emploi pour avoir été intimidées sur le lieu de travail.

«Ce n’est pas correct, ce n’est pas de leur faute, c’est l’environnement que nous avons permis de créer. Des femmes qui ont peur de marcher jusqu’à leur voiture depuis le train et qui portent leurs clés à la main comme un couteau de peur d’être attaquées. Ce n’est pas correct. Ce n’est pas acceptable.

«Dans ce pays, notre pays aussi grand que l’Australie, les femmes marchent chaque jour de cette peur.

J’ai entendu dire que les femmes sont négligées, discutées par les hommes, que ce soit dans les salles de conseil, les salles de réunion, les salles, les conférences de presse, les cabinets ou ailleurs.

«Oubliés et traités comme s’ils n’avaient rien de précieux à apporter. J’ai entendu parler de la marginalisation, des femmes intimidées, des femmes rabaissées, des femmes diminuées et des femmes objectivées. Ce n’est pas correct.

«J’ai entendu dire que les femmes, lorsqu’on leur propose un emploi, acceptent le salaire offert parce qu’elles ne sentent pas qu’elles peuvent demander plus. Alors que les mecs le font. Et ils l’ont compris. Ce n’est pas correct.

«Que ce soit la surdité et la cécité inconscientes, ou que ce soit la malveillance volontaire qui est derrière tout cela, il faut le reconnaître, il faut le dénoncer et il faut que cela cesse.

«C’est tout notre travail, c’est mon travail, ce sont mes emplois de ministres, ce sont mes emplois de membres et de sénateurs, c’est votre travail.

« Ce n’est pas quelque chose d’une échelle que n’importe quel gouvernement peut simplement changer, c’est quelque chose que nous devons changer en tant que société parce que nous savons que cela se produit dans tout ce pays, mais pour moi et ma maison, la maison dans laquelle je travaille ici, alors nous devons prendre nos responsabilités, c’est notre problème ici, c’est notre responsabilité ici, et je m’engage à y faire face.

«Nous devons faire mieux ici. Nous tous, et dans notre pays, nous devons faire mieux.

«Maintenant, pardonnez-moi cette indulgence, je veux que les femmes aient au moins les mêmes chances, la même voix et la même sécurité que les hommes dans ce pays.

«J’ai le plus grand intérêt, critiquez-moi si vous voulez parler de mes filles, mais elles sont au centre de ma vie. Ma femme est au centre de ma vie. Ma mère, ma mère veuve est au centre de ma vie.

«Ils me motivent chaque jour sur cette question. Ils m’ont motivé toute ma vie, ils m’ont appris les valeurs et la foi me soutient chaque jour dans ce métier.

«C’est pourquoi je suis ici, je leur dois tout. Et à eux, je vous le dis les filles, je ne vous laisserai pas tomber.

«Aux nombreuses autres femmes qui sont dans cet endroit, qui ont partagé leurs histoires avec moi, je vous remercie pour vos commentaires, votre honnêteté, votre soutien, votre conseil et votre courage.

«Je sais qu’il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce bâtiment aujourd’hui, que ce soit des membres ou des sénateurs, des investisseurs, des ministres fantômes, du personnel, des journalistes, qui disent pourquoi devrais-je m’embêter? Pourquoi devrais-je déranger? Pourquoi ne devrais-je pas simplement m’en aller?

«Il n’y a jamais eu de moment plus important pour les femmes de se présenter ici.

«Je veux voir plus de femmes ici, j’ai tout fait pour attirer plus de femmes ici et j’ai l’intention d’en faire plus. J’ai mis plus de femmes dans mon cabinet que tout autre premier ministre, et j’ai hâte d’en faire plus. J’ai besoin que les femmes se tiennent à mes côtés pendant que nous nous en occupons, alors que nous sommes ensemble, j’avais besoin que vous déclariez cet endroit, j’ai besoin qu’elles se tiennent là où elles sont, j’ai fait cela pour continuer à ouvrir la voie ici même cet endroit par leur courage et je remets en question.