Le déploiement en Australie du vaccin contre le coronavirus peut être retardé – mais le gouvernement s’attend toujours à offrir à tout le monde le vaccin d’ici octobre, dira Scott Morrison lundi.

Le gouvernement vise à commencer à administrer des doses de Pfizer jab – le seul vaccin approuvé en Australie à ce jour – d’ici la fin du mois de février.

Mais la date peut être reculée car les vaccins sont fabriqués en Belgique et l’Union européenne a renforcé vendredi les contrôles à l’exportation dans un contexte de grave pénurie.

Cela survient alors que Perth commence un dur verrouillage de cinq jours après qu’un garde de sécurité d’un hôtel de quarantaine a été testé positif à Covid et a visité 15 endroits dans la ville.

Plus de deux millions de résidents vivant à Perth, Peel et dans le sud-ouest entreront en lock-out à partir de 18 heures dimanche et jusqu’à vendredi, ce qui affectera environ 80% de la population de l’Australie occidentale.

L’employé a travaillé deux équipes au Sheraton Four Points dans le quartier central des affaires de Perth et était stationné à un étage où au moins un voyageur de retour a été diagnostiqué avec la souche britannique de la maladie, qui est jusqu’à 80% plus infectieuse.

Le déploiement en Australie du vaccin contre le coronavirus pourrait être retardé en raison des contrôles des exportations dans l’UE. Sur la photo: une femme est vaccinée dans le nord-ouest de l’Angleterre

Dans un discours prononcé lundi au National Press Club de Canberra, M. Morrison admettra que la date de début du programme de vaccination australien est en suspens.

«Notre objectif est que les premières vaccinations restent en bonne voie pour être en Australie, prêtes à être distribuées aux groupes prioritaires, à partir de la fin février.

« Cependant, la date de début finale dépendra des développements à l’étranger, que nous continuerons de surveiller et de mettre à jour en conséquence », dit-il.

Le gouvernement a acheté 10 millions de doses du vaccin Pfizer – suffisamment pour vacciner 5 millions de personnes – et souhaite en déployer 80000 par semaine début mars si elles arrivent à temps.

M. Morrison a également commandé des approvisionnements en vaccin AstraZeneca en Europe, mais ceux-ci ont déjà été «considérablement» réduits après que la société a connu des problèmes de production.

Heureusement, l’Australie a la capacité de fabriquer ses propres doses à l’usine CSL de Melbourne et, une fois le jab approuvé par les régulateurs, l’approvisionnement devrait commencer en mars à 1 million de doses par semaine, plus tôt que prévu.

Le Premier ministre annoncera également un financement supplémentaire de 1,9 milliard de dollars pour les hôpitaux afin de soutenir le déploiement du vaccin. Sur la photo: des infirmières travaillant à Sydney

Malgré l’incertitude sur la date de début du programme de vaccination, M. Morrison insistera pour que la nation reste sur la bonne voie pour offrir à tout le monde le vaccin facultatif d’ici octobre.

«Dans un premier temps, nous devrons donner la priorité aux plus vulnérables et à ceux susceptibles de souffrir d’une maladie grave, ainsi qu’aux agents de santé et de soins de première ligne et à d’autres services essentiels», dira-t-il.

« Nous allons ensuite étendre la vaccination à l’équilibre de la population le plus rapidement possible, en vue de protéger l’ensemble de la communauté d’ici la fin de 2021.

«Notre objectif est d’offrir à tous les Australiens la possibilité de se faire vacciner d’ici octobre 2021, à partir de quelques semaines seulement.

Le Premier ministre annoncera également un financement supplémentaire de 1,9 milliard de dollars pour les hôpitaux afin de soutenir le déploiement des vaccins, l’argent devant être dépensé pour les systèmes, la formation et le personnel supplémentaire pour administrer les vaccins.

« Nous aurons des milliers de points de présence à travers l’Australie – des hôpitaux, des médecins généralistes, des pharmacies, des cliniques respiratoires, des services de santé autochtones et une main-d’œuvre spécialisée », dira M. Morrison.

«Cela garantira que nous aurons le vaccin à tous les Australiens, y compris les habitants des zones rurales, isolées et très éloignées et d’autres qui sont difficiles à atteindre.

Dans son discours également, M. Morrison remerciera les Australiens d’être restés positifs tout au long de 2020.

«J’ai dit que nous ne laisserions pas ce virus briser notre esprit australien. Ce n’est pas le cas et ce ne sera pas le cas », dira-t-il.

«Nous avons retrouvé la même force, la bonne humeur, la résilience et la camaraderie qui ont permis aux générations passées d’Australiens de relever les défis de leur temps.

Le premier ministre Scott Morrison est convaincu que tout le monde se verra offrir le coup d’ici octobre

Le Premier ministre notera que le taux de chômage est passé de 7,5% en juillet de l’année dernière à 6,6% en décembre. Près de 800 000 emplois ont été créés au cours des sept derniers mois. Sur la photo: graphiques montrant la récupération

Le Premier ministre est sur le point de défendre le record du pays en matière de suppression du virus, le taux de mortalité australien étant le troisième plus bas parmi les pays du G20, après la Chine et la Corée du Sud.

Il fera également la promotion des mesures de soutien économique du gouvernement et déclarera que 90 p. 100 des emplois perdus depuis mars sont revenus.

Cependant, avec des parties de l’Australie occidentale en lock-out après qu’un garde de sécurité de l’hôtel a été testé positif dimanche, M. Morrison avertira que le pays n’est pas encore sorti du bois.

«La pandémie fait toujours rage. Ce n’est pas en train de disparaître. Le virus n’est allé nulle part. En effet, il se transforme en nouvelles souches plus virulentes.

«Il faut donc rester vigilant», dira-t-il.