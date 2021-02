Scott Morrison appelle les affirmations qu’un membre du personnel libéral a violé une DEUXIÈME femme «  très pénible  »

Aujourd’hui, je me suis réengagé avec la police fédérale australienne et je vais déposer une plainte officielle concernant le crime commis contre moi dans ce qui devrait être le bâtiment le plus sûr d’Australie.

En faisant part publiquement de mon expérience au Parlement, j’ai cherché à réaliser deux choses.

Premièrement, je souhaite une enquête policière approfondie sur ce qui m’est arrivé les 22 et 23 mars 2019 et que mon auteur soit confronté à toute l’application de la loi.

La police fédérale australienne m’a assuré qu’elle traiterait cette question de manière approfondie et transparente. Je demande également qu’ils le traitent en temps opportun car à ce jour, j’ai attendu longtemps que justice soit rendue.

Deuxièmement, compte tenu de mon expérience, je suis déterminé à mener une réforme importante dans la manière dont le Parlement australien traite les questions de cette nature et traite le personnel ministériel et parlementaire de manière plus générale.

Je m’attends à une enquête vraiment indépendante sur la façon dont mon affaire a été traitée au sein du gouvernement, y compris les bureaux où j’ai travaillé, et d’autres bureaux et parties qui avaient connaissance de ma situation.

Je crois qu’il est essentiel de faire la lumière sur ce qui m’est arrivé et sur la manière dont le système m’a échoué pour créer un nouveau cadre pour le personnel politique qui assure un véritable changement culturel et rétablit la confiance du personnel.

En plus d’une enquête indépendante sur ce qui m’est arrivé, j’exige un examen approfondi des conditions dans lesquelles le personnel ministériel et parlementaire est employé et comment nous pouvons faire mieux.

Les conseillers politiques disposent de très peu de protections, de ressources et de mécanismes de signalement confidentiels pour résoudre les problèmes sur le lieu de travail. Ce ne sont pas des fonctionnaires et travaillent dans un environnement extrêmement sous pression. Trop souvent, une culture de travail toxique peut émerger qui permet une conduite inappropriée, ce qui est exacerbé par la disparité dans la dynamique du pouvoir.

La manière dont le personnel ministériel et parlementaire est traité est une question bipartisane qui affecte le personnel de tous les horizons politiques et doit être traitée comme telle.

Le premier ministre a dit à maintes reprises au Parlement que je devrais avoir une «agence» à l’avenir. Je ne pense pas que cette agence m’ait été fournie au cours des deux dernières années, mais je la saisis maintenant et j’ai informé le cabinet du premier ministre que je m’attendais à une voix pour définir la portée et le mandat d’un nouvel examen significatif des conditions. pour tout le personnel ministériel et parlementaire. Il est important que la réforme soit réelle et entraîne le changement au-delà de ce qui m’est arrivé et de la façon dont le système m’a laissé tomber.

Depuis le début, je suis motivé par mon désir de m’assurer qu’aucune autre personne n’ait à subir le traumatisme que j’ai vécu pendant mon séjour au Parlement.

J’ai échoué à plusieurs reprises, mais j’ai maintenant ma voix et je suis déterminé à m’en servir pour que cela ne se reproduise plus jamais à un autre membre du personnel.

Cela a été une semaine très difficile et éprouvante pour moi, mon partenaire et ma famille. Je vous demanderais s’il vous plaît que ma vie privée soit respectée car je traite maintenant des processus que j’ai décrits dans cette déclaration. Je n’ai pas l’intention de faire d’autres commentaires publics pour le moment.