L’Australie a changé un mot dans son hymne national après que les critiques ont soutenu que la phrase «nous sommes jeunes et libres» était irrespectueuse et nécessaire pour refléter l’histoire aborigène.

Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé le soir du Nouvel An que la deuxième ligne de l’hymne, Advance Australia Fair, était passée de «car nous sommes jeunes et libres» à «car nous sommes un et libres».

«Bien que l’Australie en tant que nation moderne puisse être relativement jeune, l’histoire de notre pays est ancienne, tout comme les histoires des nombreux peuples des Premières Nations dont nous reconnaissons et respectons à juste titre la gestion», a déclaré M. Morrison.

Le gouverneur général, l’honorable David Hurley, a également accepté une recommandation du gouvernement visant à modifier le libellé de l’hymne.

Les critiques demandent depuis longtemps que les paroles soient modifiées pour refléter les Australiens autochtones comme la culture la plus ancienne au monde.

Scott Morrison a annoncé que la deuxième ligne de l’hymne national australien serait modifiée à partir du 1er janvier 2021

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le changement avait été fait pour refléter tous les Australiens.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons montré une fois de plus l’esprit indomptable des Australiens et l’effort uni qui nous a toujours permis de l’emporter en tant que nation », a-t-il déclaré.

« Il est temps de faire en sorte que cette grande unité se reflète plus pleinement dans notre hymne national. »

Il a poursuivi: «Dans un esprit d’unité, il est juste que nous nous assurions que notre hymne national reflète cette vérité et cette appréciation partagée.

M. Morrison a déclaré que changer «jeune et libre» en «un et libre» n’enlève rien, mais il pense que cela ajoute beaucoup de valeur.

«Il reconnaît la distance que nous avons parcourue en tant que nation. Il reconnaît que notre histoire nationale est tirée de plus de 300 ancêtres et groupes linguistiques nationaux et que nous sommes la nation multiculturelle la plus prospère au monde », a-t-il déclaré.

Olivia Fox chante l’hymne national lors d’un match des trois nations Wallabies 2020 le 5 décembre

Les joueurs autochtones ont refusé de chanter l’hymne national en signe de protestation dans l’État d’origine l’année dernière (photo de gauche à droite: Mitchell, Addo-Carr et Walker n’ont pas chanté. Ils ont été rejoints par Payne Haas)

« Il réaffirme notre détermination en tant que l’une des plus anciennes démocraties du monde, tout en honorant les fondations sur lesquelles notre nation a été construite et les aspirations que nous partageons pour l’avenir. »

Pendant ce temps, les gens ont exprimé leur opinion sur le mot changement sur Twitter, certains qualifiant le mouvement de « stupide et ennuyeux ».

La rédactrice politique de news.au.com Samantha Maiden a déclaré: « Changer l’hymne national est stupide et ennuyeux.

« C’est comme obtenir un artefact historique ou une peinture et dire ‘ooh pourquoi ne pas laisser tomber une cuillerée de peinture rose dessus?’ En fait, non, non, vous des vandales.

Un autre a déclaré: « Depuis quand un homme décide-t-il qui change le libellé de notre hymne national? Peu importe que ce soit un mot ou la chanson entière, ce n’est pas sa décision à prendre … à mon avis.

Un troisième a ajouté: «L’Australie vient de changer une ligne de l’hymne national?! Est-ce même autorisé?

Cependant, l’un d’eux a déclaré: « Scott Morrison fait avancer l’Australie d’un mot dans une lyrique à la fois. »

Le Premier ministre a ajouté que l’année dernière avait souligné la force de tous les Australiens à rester ensemble et à se soutenir mutuellement.

«Nous faisons notre propre chemin australien à travers cette crise, une voie guidée par nos principes et valeurs durables et ensemble, nous l’avons fait mieux que presque tout autre pays dans le monde», a-t-il déclaré.

«Notre unité a été essentielle à cette réalisation. «Un et gratuit» est et doit être l’histoire de chaque Australien et c’est ainsi que nous faisons véritablement progresser l’Australie Fair.

L’Australie représente l’hymne national lors du match des Tri-Nations 2020 entre les Wallabies australiens et les Pumas d’Argentine au stade Bankwest. En décembre, les joueurs des Wallabies ont chanté l’hymne national australien en Eora et en anglais

Il y a eu des appels pour changer l’hymne national pendant des années, la plupart des critiques étant dirigées vers la deuxième ligne pour son incapacité à reconnaître l’histoire autochtone avant la colonisation.

Les paroles controversées ont déclenché des protestations publiques, les événements sportifs nationaux étant généralement au premier plan du débat sur le changement de l’hymne national.

L’année dernière, la moitié de l’équipe autochtone a refusé de chanter l’hymne national australien joué avant le match de la LNR contre les All Stars autochtones et les Maori All Stars.

Neuf stars d’Origine ont refusé de chanter l’hymne avant le premier match de la série 2019 au Suncorp Stadium de Brisbane, notamment les stars du Blues Cody Walker, Josh Addo-Carr, Latrell Mitchell et Payne Haas.

Les stars de Maroons Josh Papalii, Dane Gagai, Kalyn Ponga, Dylan Napa et Will Chambers ont également boycotté l’hymne.

En raison des manifestations, la LNR a pris la décision controversée en octobre de cette année de supprimer la lecture de l’hymne dans le cadre du programme de divertissement du blockbuster pour la saison 2020.

NOUVEL ANTHEM NATIONAL AUSTRALIEN Les Australiens nous réjouissons tous, Car nous sommes un et libre; Nous avons un sol d’or et de la richesse pour le travail; Notre maison est bordée de mer; Notre terre regorge de dons de la nature D’une beauté riche et rare; Dans la page d’histoire, laissez chaque étape Advance Australia Fair. Dans des accents joyeux, chantons alors Advance Australia Fair. Sous notre radieuse Croix du Sud, nous travaillerons avec nos cœurs et nos mains; Faire de ce Commonwealth le nôtre Renommé de toutes les terres; Pour ceux qui ont traversé les mers Nous avons des plaines illimitées à partager; Avec courage, combinons tous pour faire progresser l’Australie Fair. Dans des accents joyeux, chantons alors Advance Australia Fair.

Mais la LNR a inversé sa décision quelques heures plus tard en raison de la réaction publique massive des fans en colère de la ligue de rugby, y compris le Premier ministre Scott Morrison.

Le président de la commission indépendante, Peter V’landys, aurait annulé la décision après que M. Morrison l’ait appelé à reconsidérer, le Premier ministre commentant plus tard que la LNR avait fait le bon choix en écoutant ses fans.

« Nous avons tous fait face à une année de lutte et de chagrin et il n’a jamais été aussi important de se rassembler pour célébrer l’Australie et de pouvoir chanter ensemble notre hymne national au jeu que beaucoup d’entre nous aiment », a déclaré M. Morrison au Daily. Mail Australie.

Le tollé contre l’hymne national a également conduit des groupes autochtones à créer leurs propres restitutions.

En septembre 2019, le groupe autochtone Reconnaissance dans l’hymne a modifié la foire Advance Australia dans l’espoir qu’elle serait officiellement adoptée par le gouvernement – en remplaçant la deuxième ligne par les dernières paroles sur le point d’entrer en vigueur.

Quelques jours plus tard, la chorale des femmes aborigènes d’Australie centrale du festival annuel Desert Song d’Alice Springs a chanté la version réécrite pour célébrer et rendre hommage aux autochtones qui vivent dans le pays depuis 60 000 ans.

Plus tôt cette année en février, les hymnes nationaux ont été abandonnés au profit des danses traditionnelles lors du match Indigenous All-Stars NRL entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

En décembre, les joueurs des Wallabies ont chanté l’hymne national australien à la fois en Eora, une langue des Premières Nations, et en anglais avant le Test des Tri Nations contre l’Argentine au Western Sydney Stadium.

Les joueurs des Wallabies ont chanté l’hymne national australien à la fois en Eora, une langue des Premières Nations, et en anglais avant le test des Tri Nations contre l’Argentine au Western Sydney Stadium

Bien que cette décision ait été largement saluée, les stars du sport autochtones Latrell Mitchell et Anthony Mundine ont critiqué la décision, arguant que changer la langue ne changeait pas le sens de la chanson.

Après que les joueurs autochtones aient de nouveau refusé de chanter lors de l’ouverture de la série State of Origin de la LNR cette année, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a lancé un appel pour une discussion nationale sur la foire Advance Australia.

Elle a affirmé que changer l’expression de «jeune et libre» à «un et libre» serait une reconnaissance de «notre fière histoire autochtone».

«Il devrait y avoir une discussion nationale à ce sujet impliquant tous les Australiens, y compris les Australiens autochtones», a-t-elle déclaré.

«Je pense qu’il est grand temps que nous reconnaissions les dizaines de milliers d’années des peuples des Premières Nations de ce continent. L’unité est si importante.

Son opinion a été partagée par plusieurs autres politiciens, dont le ministre des Autochtones australiens Ken Wyatt, le leader travailliste Anthony et la première ministre du Queensland Annastacia Palaszczuk.

M. Wyatt, le premier Australien autochtone élu à la chambre basse du Parlement fédéral, a déclaré dans un communiqué qu’il avait été interrogé sur le changement et lui avait apporté son soutien.

Il a dit que le changement en un mot était «petit par nature mais important dans son objectif».

«C’est une reconnaissance que les cultures aborigène et insulaire du détroit de Torres remontent à 65 000 ans», a-t-il déclaré.

La ministre fantôme de la Famille et des Services sociaux, Linda Burney, et la dirigeante d’une nation, Pauline Hanson, ont également exprimé leur soutien au changement.

Megan Davis, professeure de droit à l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud, une femme Cobble Cobble de la nation Barrungam, dans le sud-ouest de l’État du Queensland, a critiqué le manque de consultation des peuples autochtones sur le changement.

«C’est une façon décevante de terminer 2020 et de commencer 2021. Tout sur nous, sans nous», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, l’équipe nationale de rugby australienne, les Wallabies, est devenue la première équipe sportive à chanter l’hymne dans une langue autochtone, avant un match contre l’Argentine.

Advance Australia Fair a été composé par Peter Dodds McCormick et joué pour la première fois en 1878. Il a été adopté comme hymne national en 1984.

Le Premier ministre Bob Hawke a recommandé pour la dernière fois une modification de l’hymne national au gouverneur général en 1984.