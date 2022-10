Scott Moe réclamant plus d’autonomie provinciale pour la Saskatchewan.

OTTAWA –

Dans une pression pour plus d’autonomie provinciale pour développer ses ressources naturelles, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, dit qu’il pourrait suivre l’exemple du Québec et apporter des changements unilatéraux à la Constitution.

Moe a publié cette semaine un livre blanc – intitulé “Drawing the Line: Defending Saskatchewan’s Economic Autonomy” – détaillant comment il est prêt à lutter contre ce qu’il appelle l’intrusion et l’ingérence du gouvernement fédéral dans la compétence provinciale en matière de ressources naturelles.

Le premier ministre déclare que la prochaine étape consiste à déposer un projet de loi pour «clarifier et protéger les droits constitutionnels appartenant à la province», avec plus de détails attendus dans son prochain discours du Trône le 26 octobre.

Et tandis que le professeur d’études politiques de l’Université de la Saskatchewan, Daniel Westlake, a déclaré à CTV News Saskatoon que cela pourrait impliquer l’obtention de l’approbation du gouvernement fédéral et de sept provinces pour modifier la Constitution, Moe a déclaré à la période des questions de CTV qu’il pourrait suivre l’exemple du premier ministre du Québec François Legault et apporter des changements “unilatérales”. à la Constitution.

Le gouvernement CAQ de Legault a adopté le projet de loi 96 en mai 2021, qui, entre autres mesures controversées, a modifié une partie de la Constitution pour affirmer que le Québec est sa propre nation avec le français comme langue officielle. Au même moment, le gouvernement Legault a utilisé la clause nonobstant pour protéger le projet de loi 96 contre les contestations judiciaires en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

«Tout changement constitutionnel qui pourrait être nécessaire serait similaire à ce que nous avons vu dans la façon dont le Québec a récemment modifié unilatéralement la Constitution, ce que le premier ministre a dit que c’était bien, ils pourraient le faire», a déclaré Moe à la période des questions de CTV, dans une interview diffusée dimanche. “Nous considérons donc que s’il y a des changements unilatéraux qui doivent se produire avec la Constitution à mesure que nous avançons, nous le faisons de la même manière.”

Il a dit qu’il y avait « beaucoup d’espace » pour que les provinces fassent pression pour plus d’autonomie par rapport au gouvernement fédéral et « réaffirment leur compétence provinciale », en particulier avec le développement des ressources naturelles.

Moe a ajouté que là où la modification unilatérale du Québec à la Constitution a été autorisée parce qu’elle n’affectait que le Québec, il croit que la même règle s’appliquerait à la Saskatchewan, car il « s’attendrait à [Saskatchewan] aurait le même droit car nous sommes tous des partenaires égaux dans ce domaine.

Pendant ce temps, Moe a été critiqué pour son manque de consultation avec les communautés autochtones lors de la rédaction du livre blanc, en particulier par la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan.

Une déclaration de la FSIN qualifie le plan de Moe de « violation des droits inhérents et issus de traités des Premières Nations ».

«Le premier ministre doit faire mieux et il doit s’acquitter de ses obligations envers les Premières Nations avant d’élaborer des plans qui auront sans aucun doute un impact sur notre nation», a écrit la vice-chef de la FSIN, Heather Bear, dans le communiqué.

Moe a déclaré que les assemblées publiques organisées dans toute la province en préparation du livre blanc n’avaient consulté aucun dirigeant communautaire, municipalité, groupe d’entreprises, entreprise ou dirigeant autochtone, mais plutôt des individus sous ces parapluies.

Moe a également déclaré que le moment de la publication de son livre blanc n’avait rien à voir avec le fait que Danielle Smith soit la prochaine première ministre de l’Alberta. Smith a été élue chef du Parti conservateur uni de l’Alberta le 6 octobre, après avoir largement fait campagne sur son projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta.

La loi, si elle est adoptée, donnerait à la législature albertaine le pouvoir d’ignorer les lois fédérales qu’elle juge contraires aux meilleurs intérêts de l’Alberta. Mais Moe a déclaré que sa pression pour plus d’autonomie vis-à-vis du gouvernement fédéral est en dehors des promesses de Smith de faire de même.



