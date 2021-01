Le casting de Toi la saison trois ne cesse de s’agrandir.

Nous ne nous plaignons pas de cela, en particulier lorsque Scott Michael Foster rejoint le casting, mais chaque nouvelle annonce nous rend plus impatients pour le retour de notre mec effrayant et effrayant préféré.

Foster, qui est récemment connu pour avoir joué Nathaniel Plimpton II sur Ex petite amie folle, jouera Ryan, un journaliste de la télévision locale. Selon Date limite, c’est « un père célibataire apprécié qui a surmonté une histoire de dépendance. Ryan a des secrets, y compris un comportement de contrôle et de calcul qu’il réserve à ses proches et à quiconque se met en travers de son chemin.

Si un personnage de cette émission n’a pas ont des secrets sombres et un comportement calculateur, nous serions presque inquiets.

Foster est le deuxième Scott bien-aimé à rejoindre Toi cette saison. Scott Speedman reviendra également dans le rôle de Matthew, un PDG et père mystérieux et prospère qui masque un «puits profond d’émotion en dessous». Tout le monde sur cette émission a besoin d’une thérapie!