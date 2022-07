Scott McTominay répond aux critiques du milieu de terrain de Manchester United et à l’arrivée de Frenkie de Jong

Par Josh Barker









Scott McTominay a longuement discuté du milieu de terrain de Manchester United lors de la tournée de pré-saison du club cette semaine.

Depuis plusieurs années, il était clair que le milieu de terrain de Manchester United n’était pas au niveau requis pour rivaliser avec Manchester City et Liverpool.

Et après que Paul Pogba et Nemanja Matic aient quitté le club fin juin, le milieu de terrain de United est désormais un peu à court de chiffres, ainsi que de qualité.

Interrogé sur les critiques que le milieu de terrain de United a reçues ces derniers temps, McTominay a déclaré ceci :

“Bien sûr, il y aura des critiques partout où vous irez dans le football”, a déclaré McTominay aux journalistes à Melbourne. « Il y a des critiques partout sur le terrain.

“De toute évidence, nous venons de perdre deux milieux de terrain, nous allons donc devoir probablement… ce n’est pas à qui nous signons ou à discuter de quelque chose comme ça donc…”

Interrogé sur l’éventuelle arrivée de Frenkie de Jong cet été, l’international écossais est resté timide, mais a insisté sur le fait que toute nouvelle signature serait la bienvenue.

Il a ajouté: “Je n’ai aucun commentaire sur les nouveaux joueurs qui arrivent. Il y aura peut-être quatre, cinq, six autres gars qui entreront dans le club de football, donc je ne peux pas commenter qui arrive ou quel personnel arrive. Ce n’est pas à moi de faire ça.

“Je sais que quels que soient les gars qui arrivent, nous ferons de notre mieux pour nous assurer qu’ils se sentent les bienvenus, et évidemment cela nous aidera à devenir une meilleure équipe, ce que je suis sûr qu’ils feront.”

Si De Jong rejoignait effectivement United, le temps de jeu de McTominay pourrait être un peu réduit.

