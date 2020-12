Scott McTominay refuse de se laisser emporter par sa propre performance, après avoir joué dans la victoire 6-2 de Manchester United contre Leeds United.

L’international écossais a marqué un doublé dans les trois premières minutes à Old Trafford – le premier joueur de Premier League à le faire.

Après avoir marqué seulement huit buts lors de ses 100 premières apparitions pour le club, McTominay avait l’air d’un milieu offensif accompli.

Dans le cadre de la couverture du match par Sky Sports, Gary Neville a comparé le milieu de terrain aux légendes de United Roy Keane et Paul Scholes pour son affichage complet.

« Scott McTominay s’est transformé en Paul Scholes et Roy Keane en trois minutes », a-t-il déclaré. «Il avance, je ne sais pas si c’est dans la tactique ou s’il l’aimait juste, mais il est parti et Martial entre, le voit courir et il part.

« Sa première touche est brillante, sa seconde est sublime. »

Interrogé sur le fait d’être comparé à McTominay, Keane a déclaré à Sky Sports: « Probablement plus Scholesy pour être juste. »

Mais le joueur de 24 ans a déclaré qu’il était simplement heureux de faire son travail alors que United se déplaçait de cinq points derrière le leader de la ligue, Liverpool, après avoir joué un match de moins.