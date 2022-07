Scott McTominay donne un aperçu de l’ambiance de l’équipe de Manchester United après l’arrivée d’Erik ten Hag

Scott McTominay a fait la lumière sur la vie sous Erik ten Hag depuis qu’il a pris les rênes à Manchester.

Ten Hag a été confirmé en tant que patron de United en avril, mais n’a vraiment pu rencontrer correctement ses joueurs pour la première fois que la semaine dernière lorsque la pré-saison a commencé.

L’équipe complète des Red Devils a, à l’exception de Cristiano Ronaldo, eu environ une semaine d’entraînement sous Ten Hag et devrait jouer son premier match pour le Néerlandais mardi prochain contre Liverpool.

À l’approche du match, l’ambiance autour du camp United semble être positive. Parlant de Ten Hag dans une récente interview, Scott McTominay n’a pas tari d’éloges sur la façon dont les nouveaux entraîneurs ont présenté leurs idées aux joueurs :

“Il est maintenant temps d’être optimiste”, a déclaré McTominay au United Daily. “Nous sommes vraiment impatients de voir ce qui va arriver car la façon dont les entraîneurs ont présenté leurs idées à tous les joueurs et à tout le staff est très prometteuse à coup sûr.”

Interrogé sur ses propres préparatifs avant la nouvelle saison, McTominay a admis qu’il n’avait pas eu à faire trop de travail pour rester en forme : « Pour être honnête, pas beaucoup en termes de hors-saison. Peut-être cinq ou six séances d’entraînement.

“Mais nous n’avions que deux semaines et demie de congé, donc vous ne pouvez pas faire sauter le joint trop vite.”

“Vous devez vous assurer que vous vous êtes suffisamment reposé et que vous avez suffisamment de temps dans les jambes pour bien récupérer, mais il y a évidemment une chance de rendre votre corps plus fort.

“Je me sens bien, je me sens rafraîchi, je me sens en forme et j’ai surmonté le décalage horaire ici, nous attendons avec impatience une bonne semaine en termes de matchs à venir et d’entraînement également.

“Je pense que tous les joueurs sont plus que enfermés pour faire leur travail pour le nouvel entraîneur, c’est sûr.”

