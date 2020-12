Le mari en deuil de Dame Barbara Windsor, Scott Mitchell, a appelé ses fans à faire un don à Alzheimer’s Research UK en son honneur.

Dans un message sur la page Facebook de l’organisme de bienfaisance, lui montrant la légende des EastEnders avant que sa maladie ne s’installe, Scott a écrit: « Tant de gens m’ont demandé ce qu’ils pouvaient faire pour honorer Barbara et nos deux souhaits étaient plus d’argent. être investi dans la recherche sur la démence.

«C’est pourquoi je demanderais aux gens, s’ils le peuvent, de partager leurs souvenirs de Barbara et d’envisager un don à Alzheimer’s Research UK, qu’il soit petit ou grand. Alzheimer’s Research UK est un organisme de bienfaisance qui fait tellement pour s’assurer que les générations futures ne le font pas. Je dois traverser le même chagrin que moi et tant d’autres.













(Image: Juste donner)



« La page de dons servira également de livre de condoléances en ligne, où les gens pourront partager leurs nombreuses histoires, hommages et anecdotes à son sujet. Je sais que cela réconfortera tant de personnes, et je les lirai toutes. »

Quelques heures après le lancement, plus de 1600 £ avaient déjà été donnés.







(Image: Getty Images)



La star d’EastEnders, Tanya Franks, qui joue Lorraine ‘Rainie’ Highway, a soutenu la collecte de fonds, en disant aux fans: « En mémoire de notre chère Dame Barbara Windsor, son mari Scott a créé une page de souvenir où nous pouvons rendre hommage avec nos pensées et nos souhaits et honorez la bravoure et l’héritage de Barbara en soutenant la recherche sur la démence par le biais d’Alzheimer’s Research Uk.

« Leur objectif est de trouver un remède d’ici 2025 et ensemble, nous pouvons contribuer à y parvenir. »

Barbara est décédée la semaine dernière à l’âge de 83 ans après avoir lutté contre la maladie d’Alzheimer.

Jeudi, Scott a parlé de son chagrin lorsqu’il s’est présenté aux 1 Million Minutes Awards de Good Morning Britain pour remettre un prix nommé en l’honneur de Barbara à un soignant.









«Je ne peux pas croire qu’il y a seulement une semaine, elle était toujours là et maintenant elle ne l’est plus», a-t-il déclaré après avoir décerné le prix.

« Il y a le cercle de la vie. Je ne pense pas que je puisse encore le croire pour être honnête avec toi. »

Avant de mourir, Barbara vivait dans une maison de retraite.

Scott a annoncé en 2018 que Windsor avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer.