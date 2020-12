Le mari de Barbara Windsor, Scott Mitchell, a parlé de son chagrin pour la première fois après sa mort tragique la semaine dernière.

L’ancienne star d’EastEnders est décédée à l’âge de 83 ans après sa bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Scott a fait sa première apparition publique depuis sa mort ce soir aux 1 Million Minutes Awards de Good Morning Britain.

Alors qu’il remettait un prix nommé en l’honneur de Barbara au soignant palliatif Nassrat Bi, Scott a déclaré qu’il n’arrivait toujours pas à croire que Barbara ne soit plus là.

Il a dit: «Je ne peux pas croire il y a seulement une semaine, elle était toujours là et maintenant elle ne l’est plus.

«Il y a le cercle de la vie. Je ne pense pas que je puisse encore le croire pour être honnête avec toi.















«Je veux vous dire une autre chose à propos de votre histoire, qui m’a donné le courage aujourd’hui de faire cette vidéo pour vous.

« C’est à ce moment-là qu’on m’a posé la question, j’ai dit que je pensais que je serais trop émotif, dans un état trop grand pour pouvoir le faire. »

Au cours de la comparution, il a également parlé des derniers jours de Barbara.







Nassrat travaille avec des personnes mourantes et soutient leurs proches, et Scott a déclaré que les aidants de Barbara étaient inestimables.

Il a expliqué: «Je sais ce qu’il faut, maintenant, pour m’asseoir à côté de quelqu’un en fin de vie et avoir juste des paroles réconfortantes et rassurantes de la part des soignants.

« Pour voir votre proche être réconforté et soigné, ainsi que le soulagement que vous apportez et le soutien à la famille, vous ne saurez jamais ce que signifie pour vos proches de faire partie de ce processus et d'être inclus et pris en charge en tant que ainsi que la personne qui arrive à la fin de sa vie avec la maladie. «







Avant de mourir, Barbara vivait dans une maison de retraite.

Scott a annoncé en 2018 que Barbara avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer et qu’elle est décédée la semaine dernière.

* Good Morning Britain diffusé sur ITV en semaine à partir de 6h