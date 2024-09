Scott Hollenbeck, MD, nommé président de l’American Society of Plastic Surgeons

GNO

Contenu de l’article La plus grande organisation de chirurgie plastique au monde nomme un nouveau président, un innovateur en éducation San Diego, 29 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Scott Hollenbeck, MDprésident du département de chirurgie plastique, de santé maxillo-faciale et bucco-dentaire de l’Université de Virginie (UVA), a été nommé président de l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), la plus grande organisation mondiale de chirurgiens plasticiens certifiés. Le Dr Hollenbeck a pris ses fonctions à Plastic Surgery The Meeting, la réunion scientifique annuelle de la Société, le 29 septembre 2024 à San Diego. Le Dr Hollenbeck occupera ce poste pendant un an.

Contenu de l’article «Je suis honoré d’être président de l’ASPS et de maintenir le savoir selon lequel les chirurgiens plasticiens peuvent être des leaders au sein de leurs systèmes de santé et ajouter de la valeur à leurs communautés grâce à des solutions de problèmes innovantes et inspirées», a déclaré le Dr Hollenbeck. «Je continuerai à travailler à l’unification de la spécialité et de l’organisation vers des missions critiques, telles que garantir l’accès aux services de chirurgie plastique, l’avancement continu de la sécurité des patients et renforcer l’importance de consulter un chirurgien plasticien certifié lorsque l’on envisage des procédures cosmétiques ou reconstructives. » L’une des pierres angulaires des projets du Dr Hollenbeck en tant que président de l’ASPS sera de démontrer la valeur fondamentale de la chirurgie plastique dans le système de santé américain. Il est dynamisé et inspiré par la médecine universitaire et met fortement l’accent sur l’importance de la collaboration au sein d’un vaste système de santé. En 2020, en tant que vice-président du conseil d’administration de l’éducation de la Société, le Dr Hollenbeck a aidé l’organisation à relever les défis de la COVID-19 en élargissant les opportunités de formation virtuelle grâce à l’amélioration de l’examen en service et de la plateforme en ligne ASPS EdNet.

Contenu de l’article Le Dr Hollenbeck est actuellement professeur Raymond F. Morgan à l’UVA – le premier département de chirurgie plastique du pays – qu’il a rejoint en 2022, lorsqu’il a accepté le poste de directeur du département. « Dr. Les talents de Hollenbeck en tant que chirurgien, chercheur et éducateur ont fait de lui un leader national en médecine universitaire », a déclaré Melina R. Kibbe, MD, doyenne de l’École de médecine et directrice des affaires de santé pour UVA Health. « Il mène notre département de chirurgie plastique vers des réalisations encore plus grandes au service de nos patients et des générations futures de médecins et de scientifiques. » Sa pratique clinique implique à la fois la chirurgie plastique reconstructive et esthétique, avec un accent particulier sur la reconstruction du cancer du sein. Le Dr Hollenbeck a mené une carrière de recherche réussie dans des domaines tels que les services de santé, les sciences fondamentales, les programmes translationnels et de commercialisation, avec plus de 125 publications évaluées par des pairs, plusieurs brevets et diverses subventions extra-muros. Inspiré par ses patients et mentorés, il s’est concentré sur l’identification des obstacles à l’accès à la reconstruction du cancer du sein, aux niveaux local et national.

Contenu de l’article Le Dr Hollenbeck a obtenu son diplôme de médecine et a obtenu son diplôme magna cum laude avec la distinction de la société d’honneur médicale Alpha Omega Alpha de l’Ohio State University. Il a effectué une résidence en chirurgie générale au New York Presbyterian Hospital, ce qui l’a amené à poursuivre une deuxième résidence en chirurgie plastique à l’Université Duke, en se concentrant sur la reconstruction microvasculaire pour le cancer. Alors qu’il était professeur agrégé titulaire, vice-chef de division, directeur de la recherche et directeur de la reconstruction mammaire chez Duke, le Dr Hollenbeck s’est associé à plusieurs ingénieurs biomédicaux pour lancer une start-up liée à l’ingénierie tissulaire. Il espère que ces efforts aideront un jour les patients à reconstruire leurs propres tissus après des interventions chirurgicales ou des blessures dommageables. +++ À propos de l’ASPS : Le Société américaine des chirurgiens plasticiens (ASPS) est la plus grande organisation de chirurgiens plasticiens certifiés au monde. Représentant plus de 11 000 médecins membres dans le monde entier, la société est reconnue comme une autorité et une source d’informations de premier plan en matière de chirurgie plastique esthétique et reconstructive. L’ASPS comprend plus de 92 pour cent de tous les chirurgiens plasticiens certifiés aux États-Unis. Fondée en 1931, la société représente des médecins certifiés par l’American Board of Plastic Surgery ou le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. ### Pièce jointe



