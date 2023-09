Scott Hall, allié de Trump inculpé dans le cadre des élections en Géorgie, plaide coupable | Donald Trump Actualités

Bailleur de fonds de Géorgie, Hall a été accusé d’avoir participé à une tentative visant à retirer et à falsifier du matériel électoral.

Scott Hall, l’un des 19 coaccusés dans une affaire d’ingérence électorale dans l’État de Géorgie, a plaidé coupable de cinq chefs d’accusation dans le cadre d’un accord avec les procureurs du comté de Fulton aux États-Unis.

Il devient le premier à plaider coupable dans cette vaste affaire, qui allègue que l’ancien président Donald Trump et ses alliés se sont engagés dans une « entreprise criminelle » visant à renverser les résultats de la course présidentielle de 2020.

Dans le cadre de l’accord, Hall a accepté de témoigner lors de procédures futures. Il a été condamné à cinq ans de probation et à une amende de 5 000 dollars en échange de son plaidoyer coupable à cinq chefs d’accusation de délit de complot en vue de commettre une ingérence intentionnelle dans l’exercice de ses fonctions électorales.

Hall, un cautionnaire de Géorgie, a également été l’un des premiers à se rendre aux autorités du comté de Fulton en août, lorsque les 19 coaccusés étaient confrontés à un délai pour se rendre.

Il a initialement fait face à sept accusations criminelles – notamment complot en vue de frauder l’État, vol d’ordinateur et possession illégale de bulletins de vote – sur la base d’allégations selon lesquelles il aurait contribué à pirater du matériel électoral dans le comté rural de Coffee, en Géorgie, dans un effort infructueux pour prouver les fausses allégations de fraude électorale de Trump.

Trump, un républicain, a longtemps soutenu, sans preuve, que les élections de 2020 lui avaient été « volées ». Son rival démocrate, l’actuel président Joe Biden, a remporté de justesse des États clés comme la Géorgie, le propulsant ainsi à la Maison Blanche.

Mais dans les semaines qui ont suivi le vote de 2020, les procureurs géorgiens affirment que Trump et ses partisans « ont sciemment et volontairement rejoint un complot visant à modifier illégalement le résultat des élections » dans l’État.

Trump et ses principaux alliés comme l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows figuraient parmi les 19 coaccusés finalement nommés dans l’acte d’accusation – la quatrième série d’accusations criminelles auxquelles l’ancien président fait face.

Il s’agissait également de sa deuxième allégation d’ingérence électorale : un acte d’accusation au niveau fédéral a été déposé à Washington, DC, peu de temps avant l’annonce des accusations en Géorgie. Trump a nié tout acte répréhensible dans les quatre cas.

Les procureurs poursuivent les 19 coaccusés dans cette affaire, les accusant d’avoir violé la loi de l’État sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), une loi souvent utilisée contre le crime organisé et les membres de gangs. Il permet aux procureurs d’inculper plusieurs participants pour des crimes distincts partageant le même objectif final.

Hall était un acteur mineur dans cette prétendue conspiration. L’acte d’accusation de la Géorgie explique que Hall avait « enquêté sur l’élection au nom du président à la demande de David Bossie », un militant conservateur et allié de Trump.

Ces efforts auraient pris une tournure criminelle le 7 janvier 2021, un jour seulement après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain pour tenter de perturber la certification des résultats des élections de 2020.

Hall, qui avait des liens avec le Parti républicain de l’État, cherchait des preuves de fraude électorale pour étayer les affirmations de Trump, selon les procureurs. Il a pris l’avion du comté de DeKalb vers le comté de Coffee, où les responsables locaux – également accusés dans l’acte d’accusation – lui ont donné accès au conseil des élections et au bureau d’enregistrement du comté de Coffee.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait été rejoint au bureau par des employés embauchés par la société de données SullivanStrickler, qui ont fait des copies de données provenant de matériel électoral sensible, notamment de scanners de bulletins de vote et de disques durs.

Dans un enregistrement diffusé plus tard aux médias, on peut entendre Hall dire : « Je suis allé là-bas. Nous avons scanné chaque putain de bulletin de vote.