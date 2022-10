Scott Guthrie, patron du cloud de Microsoft : les clients ne réduisent pas leurs dépenses

Malgré une économie incertaine avec des craintes imminentes de récession, Microsoft Scott Guthrie, le plus haut dirigeant du cloud, n’a pas vu les organisations ralentir leurs efforts pour déplacer les logiciels vers le cloud au cours des derniers mois.

Ses remarques suggèrent que la demande reste forte pour les services de cloud computing qu’une poignée de grandes entreprises technologiques fournissent aux gouvernements, aux écoles et aux entreprises.

Le ralentissement des dépenses de consommation fait craindre une récession imminente. En juillet et août, des détaillants tels que Dollar Tree et Walmart ont abaissé leurs estimations de bénéfices pour refléter le fait que les consommateurs deviennent plus prudents avec leur argent en raison de la hausse des prix de la nourriture, de l’essence et d’autres produits.

Les entreprises ralentissent leurs dépenses sur certains types de logiciels par anticipation.

Les créateurs de logiciels cloud UiPath et Veeva ont appelé à une baisse des revenus au cours des prochains trimestres en raison du raffermissement du dollar américain et des conditions économiques difficiles. Les discussions sur le budget prennent plus de temps et les hauts dirigeants se lancent dans des conversations sur les accords, a déclaré Rob Enslin, co-PDG d’UiPath, aux analystes lors d’une conférence téléphonique le mois dernier.

Mais Guthrie a déclaré que cela ne semble pas être le cas avec Azure, le service d’infrastructure cloud de Microsoft.

“Je n’ai pas vu la situation actuelle pousser les gens à suspendre le cloud”, a déclaré Guthrie, vice-président exécutif du groupe cloud et intelligence artificielle de Microsoft, dans une interview avec CNBC.

Une crise énergétique a éclaté dans toute l’Europe cette année à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Russie affirmant que les sanctions avaient entraîné des problèmes de pompage. Le prix de l’essence et électricité explosé. Les cadres responsables des technologies de l’information en ont pris note.

“Voyons-nous des gens accélérer vers le cloud à cause de la crise énergétique ? Je pense que la réponse est définitivement oui”, a déclaré Guthrie. “Semblable à Covid, je pense à ce que nous avons vu avec Covid au début, en particulier.”

Guthrie a déclaré qu’il n’avait pas entendu d’entreprises dire qu’elles ralentiraient leur utilisation du cloud computing en raison des coûts énergétiques plus élevés.

“Si vous pensez à la situation actuelle en Europe, où les prix de l’énergie augmentent considérablement, si vous pouvez réduire vos charges de travail sur site et que vous pouvez les déplacer rapidement vers notre cloud, vous pouvez réduire la consommation d’énergie dont vous avez besoin, et cela se traduit par de réelles économies économiques », a-t-il déclaré.

Cela a été un sujet de discussion parmi les dirigeants d’une société de soins de santé basée à Paris Sanofi qui utilise les services cloud de Amazone , Google et Microsoft. “Nous avons constaté des augmentations des coûts énergétiques allant jusqu’à 65 % dans certaines régions d’une année sur l’autre”, a déclaré Sam Chenaur, vice-président et responsable mondial de l’infrastructure et du cloud chez Sanofi.

Une mesure d’efficacité appelée efficacité de l’utilisation de l’énergie, ou PUE – l’énergie requise pour une installation divisée par l’énergie utilisée pour le calcul – est très élevée chez Sanofi, alors qu’elle est beaucoup plus faible pour Azure, a déclaré Chenaur. Le nombre PUE global de Microsoft est de 1,18, selon un récent article de blog.

“Si quoi que ce soit, je pense que du point de vue de la migration des centres de données, l’économie du cloud est beaucoup plus convaincante aujourd’hui qu’elle ne l’était probablement même dans les années passées, et elle était déjà convaincante, vous savez”, a déclaré Guthrie.

Sanofi a entamé une transition majeure vers le cloud il y a 18 mois, devenant plus dépendant des bureaux virtuels basés sur le cloud que les sous-traitants et les employés pourraient utiliser depuis n’importe quel ordinateur après le début de Covid, a déclaré Chenaur. Désormais, Sanofi a l’intention d’ajouter des ressources Azure dans cinq sites à travers le monde, a déclaré Hamad Riaz, PDG de Mobiz, un fournisseur de services technologiques travaillant avec Sanofi.

“Je dirais que nous cherchons à réduire les coûts globaux de l’informatique, afin que nous puissions libérer cet argent, afin que nous puissions développer davantage de médicaments et de médicaments pour les patients”, a-t-il déclaré.

D’autres entreprises pourraient se tourner vers le cloud pour fournir plus de services en raison d’une demande plus élevée en période de récession. Par exemple, Zoom sur les communications vidéo qui est en concurrence avec l’application de communication Teams de Microsoft, s’est appuyée sur le cloud pour faire face à des millions de nouveaux utilisateurs qui souhaitaient organiser des appels vidéo Zoom en 2020.

“Je pense que nous allons voir différentes entreprises dans différentes zones géographiques répondre aux défis, et pas seulement à la crise énergétique, mais si vous pensez à la chaîne d’approvisionnement et à une grande partie de la reconfiguration de la chaîne d’approvisionnement qui se produit dans le monde, ou lorsque vous pensez à l’inflation et aux taux d’intérêt », a déclaré Guthrie.

Pourtant, toutes les entreprises ne migrent pas vers le cloud aussi rapidement, car beaucoup sont confrontées à des difficultés financières, a déclaré Guthrie. Coinbase , Instantané et Shopify font partie des entreprises qui ont chacune licencié au moins 1 000 employés cette année. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré aux employés en juin qu’une récession semblait commencer et qu’une récession pourrait déclencher un nouveau marché baissier des monnaies numériques.

Pendant ce temps, la chef des finances de Microsoft, Amy Hood, s’est montrée plus prudente lors de l’appel aux résultats de la société en juillet. Elle a dit aux analystes de s’attendre à ce que la croissance d’Azure ralentisse à 43 % en monnaie constante, contre 46 % au deuxième trimestre. Microsoft n’est pas à l’abri des forces économiques actuelles, a déclaré le PDG Satya Nadella.

