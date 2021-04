L’utilisation du vaccin à dose unique de J & J est interrompue « par prudence » après que six femmes aux États-Unis aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine après leurs vaccinations, a déclaré la FDA. Tous ces cas sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, les symptômes se développant six à 13 jours après avoir reçu le vaccin.

Près de 7 millions de doses de vaccin J & J ont été administrées, ce qui rend les événements indésirables « extrêmement rares », a souligné la FDA dans un communiqué conjoint avec les Centers for Disease Control and Prevention.

Gottlieb a déclaré qu’il pensait que le vaccin J&J pourrait être de nouveau utilisé « avec quelques restrictions supplémentaires, peut-être, sur ses populations cibles dans l’intervalle pendant qu’ils continuent à enquêter sur cela. »

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie. Illumina. Il est également coprésident de Norwegian Cruise Line Holdings‘ et Royal Caribbean« Healthy Sail Panel » de « Healthy Sail Panel ». L’Associated Press a contribué à ce rapport.