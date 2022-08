Scott Galloway est-il le Howard Stern du monde des affaires ?

M. Galloway a grandi à Los Angeles de parents immigrés. Son père, un charmant directeur des ventes élevé dans l’Écosse de l’époque de la dépression, avait une “terrible relation avec l’argent”, a-t-il déclaré. Ses parents ont divorcé quand il avait 9 ans et il vivait avec sa mère, qui travaillait comme secrétaire.

“C’était une énorme source de stress que nous n’ayons pas d’argent”, a-t-il déclaré. “C’était aussi très émasculant.” M. Galloway est devenu obsédé par l’argent et a acheté son premier stock (Columbia Pictures) en huitième année. Il n’était pas populaire. “Je ressemblais à Ichabod Crane avec une mauvaise peau”, a-t-il déclaré. Au lycée, il s’est présenté comme président de classe trois années de suite et a perdu à chaque fois. Il a également développé une dysmorphie corporelle, a-t-il dit.

Il est allé à l’université de l’UCLA et a décrit son séjour là-bas, sur un ton de regret pas tout à fait convaincant, comme une “occasion manquée d’être responsable”. Il a rejoint une fraternité, a ramé et a gagné 20 livres de muscle. « Très franchement, ma vie a changé », a-t-il déclaré. “Tout d’un coup, les femmes se sont beaucoup intéressées à moi.”

Pendant ses études de commerce à l’Université de Californie à Berkeley, lui et un camarade de classe ont créé une entreprise appelée Prophet Brand Strategy, conseillant les entreprises sur la manière de développer leurs marques. Au début des années 1990, leurs conseils se résumaient souvent à : Utilisez Internet. Ils ont attiré de gros clients, dont Williams-Sonoma, Levi Strauss et Apple. Dans le boom des dot-com, ils ont lancé une série d’entreprises, y compris un site de commerce électronique appelé RedEnvelope, où les gens pouvaient acheter et envoyer des cadeaux de dernière minute.

RedEnvelope a reçu un afflux de liquidités de sociétés de capital-risque, dont Sequoia Capital, mais M. Galloway pensait que les nouveaux financiers dirigeaient l’entreprise dans une direction terrible. Sa bataille pour remplacer le conseil d’administration a échoué, mais a attiré l’attention des fonds spéculatifs. “Ils ont dit:” Nous aimons la coupe de votre foc fou “”, a-t-il déclaré.