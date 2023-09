Scott et Haley attaquent les syndicats alors que la grève de l’UAW menace de s’intensifier

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a mis en garde Moteur Ford , Moteurs généraux et Stellantis que le syndicat ciblera davantage d’usines si des « progrès sérieux » ne sont pas réalisés dans les négociations d’ici vendredi midi HE.

L’ancien président Donald Trump, pour sa part, sautera le deuxième débat du GOP pour se rendre à Détroit et s’entretenir avec des membres du syndicat. Trump cherche à obtenir le soutien de l’UAW tout en attaquant la direction du syndicat.

« Les travailleurs de l’automobile sont trahis par leurs dirigeants, et leurs dirigeants devraient soutenir Trump », a déclaré l’ancien président à NBC News dans une interview diffusée dimanche.

Le candidat républicain à la présidence a affirmé que la volonté de Biden de passer aux véhicules électriques entraînerait un déplacement des emplois dans le secteur manufacturier vers la Chine.

Le Michigan a joué un rôle clé dans la victoire présidentielle de Trump en 2016 contre Hillary Clinton et sa défaite face à Biden en 2020. Trump et Biden sont dans une impasse parmi électeurs inscritsselon le dernier sondage Yahoo News/YouGov.

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré que les grèves étaient « le reflet de l’échec des politiques économiques de l’administration Biden », éludant les affirmations des syndicats selon lesquelles les constructeurs automobiles n’avaient pas réussi à partager les bénéfices exceptionnels avec leurs travailleurs.

Pence a largement fait écho à l’attaque de son ancien patron contre la poussée de Biden en matière de véhicules électriques.

« Je vous garantis que l’une des choses qui motivent cette grève est que les Bidenomics et leur programme d’énergie verte et de véhicules électriques sont bons pour Pékin et mauvais pour Détroit, et les travailleurs américains de l’automobile le savent », a déclaré Pence sur « Squawk Box » de CNBC.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a déclaré que les travailleurs de l’UAW méritaient une augmentation, mais a critiqué leur demande d’une semaine de travail réduite à 32 heures avec un salaire de 40 heures.

« Je ne veux pas les payer pour ne pas travailler et je pense que c’est là que le syndicat va perdre cet argument avec le public américain et j’espère qu’ils reculeront », a déclaré le candidat à la présidentielle aux journalistes après une assemblée publique dans le New Hampshire. mercredi.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a peu parlé de la grève des travailleurs de l’automobile. Comme Trump et Pence, le candidat a critiqué cette semaine la promotion des véhicules électriques par Biden, mais n’a pas commenté les demandes de l’UAW.

« En ce qui concerne l’industrie automobile et les travailleurs de l’automobile, l’une des choses qui constituent une grande menace est la volonté de Biden d’imposer des mandats pour les véhicules électriques – la réalité est que ce n’est pas là que se trouve le marché », a déclaré DeSantis dans un communiqué. interview à la télévision à Des Moines, Iowa, lundi.

« Nous voulons préserver la capacité des constructeurs automobiles à produire réellement le type de véhicules que les gens veulent acheter. Cela se traduira par davantage d’emplois pour les travailleurs de l’automobile », a déclaré DeSantis.

Le gouverneur s’est montré hostile aux syndicats en Floride, signant en mai une loi restreignant les syndicats d’enseignants et d’employés du secteur public.