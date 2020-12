Scott Disick montre son appréciation pour la mère de ses enfants, Kourtney Kardashian.

La star de télé-réalité de 37 ans a rendu hommage au fondateur de Poosh, 41 ans, sur Instagram lundi 14 décembre. Retourner comme Disick La célébrité a posté une photo du duo assis dans les escaliers avec leur fille de 8 ans Penelope Disick et fils de 6 ans Règne Disick. Kourtney et Scott sont également les parents de leur fils de 11 ans Mason Disick.

« Merci @kourtneykardash d’être le meilleur fabricant de bébé de la ville », a écrit Scott en légende de la photo. « Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure personne au monde pour avoir ces enfants formidables, je vous aime et notre famille plus que tout au monde. »

Les fans ont regardé Scott et Kourtney coparent leurs enfants pendant des années. De partir en vacances ensemble pour célébrer les vacances les uns avec les autres, le duo continue de donner la priorité à leurs enfants.

« Scott et Kourtney ont parcouru un long chemin », a déclaré une source à E! Nouvelles en octobre. « Ils ont certainement connu des hauts et des bas au cours de la dernière décennie, mais ils sont maintenant plus proches que jamais. Ils se disent » meilleurs amis « . Ils ont vraiment trouvé un moyen de coparentalité qui leur convient le mieux et ont une bonne routine. Ils sont liés pour la vie et se sont engagés à avoir une relation saine pour le bien de leurs enfants. «