Scott Disick partage sa première photo Instagram avec Amelia Hamlin

Scott Disick soulève les sourcils avec une histoire Instagram qu’il a publiée le 13 février.

Le L’incroyable famille Kardashian star, 37 ans, a partagé deux photos de lui-même lors d’un dîner à Miami avec une petite amie Amelia Hamlin, 19. « Pourquoi si grave? » Scott a sous-titré la photo la plus directe des deux, avant qu’une deuxième photo ne le révèle lui et Amelia éclatant de sourire.

Scott, qui partage trois enfants avec son ancien partenaire Kourtney Kardashian et séparé de l’ex-petite amie Sofia Richie l’année dernière, a été vue à Miami avec Amelia plus tôt cette semaine, arborant une nouvelle couleur de cheveux blond platine. Cependant, ce n’est pas la première fois que le magnat de l’immobilier est repéré avec Vraies femmes au foyer de Beverly Hills Star Lisa Rinna et acteur Harry Hamlinfille adolescente.

Le couple a déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois lorsqu’ils ont été vus passer du temps ensemble à Kendall Jennerest parsemé de stars, bien que controversé en raison du manque de mesures de distanciation sociale prises pendant la pandémie de coronavirus, fête d’anniversaire sur le thème de l’Halloween en octobre dernier. Le mois suivant, Amelia a partagé une photo de Scott et d’un autre ami dans son histoire Instagram à Thanksgiving, avec la légende « Thankful 4 These PPL ».