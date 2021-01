Les fans de Kourtney Kardashian se sont déchaînés après avoir repéré un visage très familier dans ses réponses Instagram assoiffées.

L’ex-star de télé-réalité Scott Disick a laissé une remarque très coquette sur les dernières photos de Kourtney – bien qu’il soit en couple avec Amelia Hamlin, 19 ans.

Le drame a débuté lorsque Kourtney, 41 ans, a enfilé une combinaison argentée éblouissante et des bottes compensées alors qu’elle posait devant un miroir hollywoodien glamour.

«Faites une révérence», taquina-t-elle dans la légende.







(Image: Kourtney Kardashian / Instagram)



Comme d’habitude, le téléchargement de Kourtney sur les réseaux sociaux a suscité une vague d’admiration de la part de ses partisans – y compris le père de ses trois enfants, Scott.

L’entrepreneur et mondain semblait perdu pour ses mots alors qu’il écrivait avec effronterie: « Bow wow wow yippi yo yippy yay. »

La réaction de Scott a été immédiatement lancée par des fans aux yeux d’aigle qui ont supplié le couple de raviver leur romance on-off.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



«REVENEZ-VOUS DÉJÀ ENSEMBLE», cria l’un d’eux.

Tandis qu’un autre a conseillé à Scott: « Récupérez votre femme. »

Cependant, ce plan pourrait ne pas convenir à la petite amie actuelle de Scott, Ameila, qui est la fille de la royauté de télé-réalité Lisa Rinna.

Le couple est ensemble depuis novembre dernier, alors que Scott a quitté sa relation de deux ans avec Sofia Richie, 22 ans.







(Image: Scott Disick / Instagram)









(Image: Instagram)



Avant cela, les stars de Keeping Up With the Kardashians, Scott et Kourtney, ont vécu une romance orageuse pendant plus de dix ans.

Après de nombreuses pauses et des allégations de tricherie de la part de Scott, le duo a finalement mis fin à ses activités en 2015 suite à la naissance de leur troisième enfant Reign, maintenant âgé de six ans.

Alors qu’ils sortaient avec d’autres personnes, Kourtney avait déjà plaisanté en disant qu’elle n’exclurait pas d’avoir un quatrième enfant avec Scott.

Kourt et sa célèbre famille sont restées des amis proches de la star de Flip It Like Disick qui continue d’être invitée à des vacances et à des fêtes avec le Klan alors qu’il coparraine trois enfants avec l’aînée des sœurs Kardashian.