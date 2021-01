Scott Disick ne serait pas en train de creuser le lien de l’ex Kourtney Kardashian avec Travis Barker, des amis affirmant qu’il est « furieux et jaloux » de la relation.

Scott et Kourtney entretiennent des liens assez étroits depuis leur séparation, car ils partagent leurs trois enfants – Mason, 11 ans, Reign, 6 ans et Penelope, 8 ans.

Les amis de Scott ont affirmé qu’il « paniquait » que Kourtney transforme son amitié avec Blink-182 en quelque chose de plus physique.

La source a déclaré au Sun que Scott craignait que cela «ruine la relation étroite» qu’il entretient avec Kourtney.







(Image: WireImage)



L’initié a poursuivi: «La relation entre Scott et Kourt est toujours très étroite – inhabituellement proche étant donné qu’ils se sont séparés il y a plus de cinq ans.

« Il a une clé de la maison de Kourt, et va et vient à sa guise, parfois deux fois par jour, et considère toujours Kourtney comme sa famille. »

Il semble que c’est la nature de la relation qui dérange Scott, selon l’initié.

Ils ont continué: « » Oui, ils sont tous les deux sortis avec d’autres personnes depuis leur rupture, mais cela n’a jamais été un problème car il y a toujours eu des modèles plus jeunes et pas des relations sérieuses.

« Mais maintenant, Kourt sort officiellement avec Travis, Scott est soudainement jaloux et semble furieux. »

Il semblerait que ses inquiétudes tournent autour de savoir si « les Kardashians le considèrent toujours comme leur famille » et si Travis devient « la nouvelle figure paternelle dans la vie de ses enfants ».







(Image: WireImage)



Kourtney a rapporté avoir demandé à Scott de « lui faire savoir quand il viendrait, pas simplement de faire irruption ».

La star de L’incroyable famille Kardashians « veut sa vie privée » et même si elle « ne lui enlèvera jamais sa clé et il est le bienvenu pour voir les enfants à tout moment »

L’initié a poursuivi en disant que « les choses devront changer maintenant qu’elle devient sérieuse avec Travis. »

On pense que Travis et Kourtney ont appris à se connaître depuis qu’il a emménagé sur la même route à Calabasas, il y a six ans.

Travis vivait avec sa femme d’alors Shanna à l’époque et ils sont même apparus dans quelques épisodes de KUWTK alors que leur fils Landon était ami avec le fils de Kourtney Mason.

L’initié a carrément ajouté que Scott « avait sa chance avec Kourt, et il l’a gâchée ».

Ils ont ajouté: « Leurs modes de vie sont incompatibles: elle est super motivée, à l’aube, s’entraîne, fait du jus, mange une alimentation propre et est tout au sujet des enfants et des affaires, et Scott veut toujours juste sortir et faire la fête. »

