Scott Disick et Amelia Hamlin ont franchi une étape qui signifie généralement une avancée majeure dans une relation.

Le couple a été aperçu en train de visiter plusieurs maisons ensemble dans la région de Los Angeles la semaine dernière. Dans les photos publiées par Le courrier quotidien le 21 décembre, Amelia porte un pull et un jean Chanel, tandis que Scott peut être vu dans un gilet bouffant et un sweat-shirt avec un jean.

« Scott est un connaisseur de l’immobilier », a déclaré une source à E! Nouvelles. « Son agent, Tomer Fridman, lui montrait plusieurs propriétés. »

La publication des photos intervient peu de temps après qu’Amelia s’est rendue sur les réseaux sociaux ce week-end pour appeler ses ennemis.

« ppl r extra bizarre et critique [sic] ces jours-ci « , a écrit la mannequin de 19 ans sur son histoire Instagram le 19 décembre. » les gens grandissent. les gens apprennent à s’aimer de plus en plus. «

Les choses se sont réchauffées pour Amelia et la star de télé-réalité de 37 ans, qui ont récemment passé du temps ensemble chez Scott, en plus de profiter de voyages à la plage à Montecito, en Californie.