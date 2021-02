Scott Disick et Amelia Hamlin déjeunent avec Larsa Pippen

Lors de leur récent voyage à Miami, Scott Disick et Amelia Hamlin a rencontré un visage familier: Larsa Pippen.

Le vendredi 19 février, le désormais aux cheveux roses L’incroyable famille Kardashian star a déjeuné en plein air dans un restaurant de South Beach avec l’ancien ami de son ex Kourtney Kardashianla famille. En plus d’Amelia, qu’il voit depuis quelques mois, Scott était également accompagné d’un ami de longue date Jonathan Cheban et fils Règne Disick, 6 ans, le plus jeune de ses trois enfants et de Kourtney, comme le montrent les photos publiées par le Courrier quotidien.

Larsa, qui est en pourparlers pour reprendre son rôle sur Les vraies femmes au foyer de Miami dans le prochain redémarrage de Peacock de l’émission de téléréalité Bravo, a été repéré en train de discuter avec Amelia, 19 ans, a rapporté le point de vente.

Larsa, 46 ans, a rarement été photographiée avec Scott, 37 ans. Elle était amie avec Kourtney, Khloe kardashian et Kim Kardashian, pendant des années. Cependant, à la mi-2020, les fans ont remarqué que les trois ne l’avaient plus suivie sur Instagram et qu’elle les avait également supprimés de sa propre liste.