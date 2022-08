Scott Disick écrase sa Lamborghini et subit des blessures ne mettant pas sa vie en danger à Calabasas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Scott Disick a écrasé son SUV Lamborghini dimanche à Calabasas, en Californie, peut le confirmer Fox News Digital.

La star de télé-réalité et ex-petit ami de Kourtney Kardashian a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, selon le département du shérif de Los Angeles, et a ensuite refusé un traitement médical.

Dans un communiqué publié lundi, LASD a expliqué: “Les députés sont arrivés sur les lieux et ont contacté le chauffeur, Scott Disick, qui était le seul occupant du véhicule.”

Le prix de base de la Lamborghini Urus que Disick conduisait est de 225 000 $.

La déclaration du LASD a également ajouté: “Il a été déterminé que la principale cause de la collision était la vitesse et que l’alcool n’était pas un facteur. M. Disick a subi des blessures mineures ne mettant pas sa vie en danger et a refusé un traitement médical.”

Disick est connu pour être un collectionneur de voitures, amassant tout un catalogue de véhicules de luxe.

Disick avait auparavant posté une photo de sa voiture sur son Instagram, disant qu’il venait la chercher dans un atelier de personnalisation et de carrosserie. Il a appelé la voiture son “nouveau bébé”.

Disick a trois bébés humains avec Kardashian : Mason, Penelope et Reign.

Le rapport mentionne également que Disick “a été récupéré sur les lieux par des membres de sa famille et que son véhicule a été remorqué à sa demande”.

Les deux parents de Disick sont décédés il y a plusieurs années, le laissant sans famille immédiate – ce qui a souvent été évoqué dans “L’incroyable famille Kardashian” et “Les Kardashian”.

Un représentant des Kardashian n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital, et un représentant de Disick n’a fait aucun commentaire.

