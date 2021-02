Scott Disick a atteint une résolution à l’amiable avec le centre de réadaptation All Points North Lodge basé au Colorado.

En mai 2020, la nouvelle a éclaté que le L’incroyable famille Kardashian star a décidé de se faire soigner pour ses traumatismes passés. Mais près d’une semaine après le début du programme, Scott est parti après que le centre de traitement aurait divulgué une photo de lui d’un groupe Zoom.

« De façon choquante en raison de la violation de la loi HIPAA de l’établissement et de sa violation de la vie privée, il s’est vérifié et rentre immédiatement chez lui », l’avocat de Scott Marty Singer dit précédemment à E! Nouvelles. « Nous sommes alarmés par cette atteinte extrême à la vie privée et prévoyons de prendre des mesures juridiques immédiates. »

Le vendredi 5 février, Scott a révélé qu’il ne croyait plus que l’établissement avait divulgué des informations personnelles sur sa visite.

« La santé comportementale dans ce pays porte toujours une stigmatisation », a-t-il déclaré dans un déclaration. « Cette stigmatisation est souvent le plus grand obstacle pour les personnes qui veulent de l’aide. APN Lodge et moi-même croyons que tous ceux qui recherchent de l’aide méritent cette aide sans divulgation ni publicité. »