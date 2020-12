Scott Disick a déclaré à l’ex Kourtney Kardashian « Je t’aime » en postant un hommage public jaillissant mardi matin.

La star de télé-réalité devenue flipper maison a partagé une photo du couple sur son compte Instagram après avoir passé la journée ensemble à célébrer l’anniversaire des fils Mason et Reign.

Dans son message, Scott a remercié son ex de lui avoir donné trois enfants « incroyables ».

Il lui a dit: « Merci Kourtney Kardashian d’être le meilleur fabricant de bébé de la ville, je n’aurais pas pu demander une meilleure personne au monde pour avoir ces enfants incroyables avec, je vous aime et notre famille plus que tout au monde ».







(Image: Instagram)



L’image montrait l’ancien couple assis sur un grand escalier, avec sa fille Penelope, huit ans, sur les genoux de sa mère et Reign, six ans, sur ses pères.

Reign et son grand frère Mason, 11 ans, ont fêté leurs anniversaires lundi, Kourtney et Scott organisant une fête commune chez elle.

Ils ont loué un camion de ramen et invité des membres de la célèbre famille de Kourtney – y compris les quatre enfants de Kim et Kanye West.

Scott a partagé des photos de Reign tenant un serpent, donnant un indice sur son cadeau d’anniversaire. Le fier papa a également posté une vidéo de Penelope avec ses cousins ​​North et Saint West et deux copains, exécutant une routine TikTok dans le même escalier où il a ensuite posé avec Kourtney.







(Image: Instagram)



Kourtney et Scott ont commencé à sortir ensemble en 2006, l’année avant qu’ils ne soient mis sous les feux de la rampe avec le lancement de l’émission à succès d’E! Keeping Up With The Kardashians.

Ils ne se sont jamais mariés et se sont séparés en 2015, mais sont restés amis et continuent d’être coparents.

Depuis leur séparation, les relations notables de Scott incluent une histoire d’amour de deux ans avec Sofia Richie, alors qu’il sort maintenant avec Amelia Hamlin, 19 ans.

Kourtney est actuellement célibataire après la fin de sa relation avec Younes Bendjima.