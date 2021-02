Scott Disick devient officiel d’Insta avec Amelia Hamlin laissant Sofia Richie pour de bon

Scott Disick a officialisé sa relation avec Amelia Hamlin sur Instagram dans un article de la Saint-Valentin,

La star de L’incroyable famille Kardashian, 37 ans, entretient une relation amoureuse avec Amelia Hamlin, 19 ans, depuis octobre de l’année dernière.

Samedi, Scott a publié ses premières photos de lui et de l’adolescente Amelia ensemble, sur son histoire Instagram après qu’un certain nombre de photos remplies de PDA aient été vues dans les médias ces derniers mois.

La star de Flip It Like Disick a été photographiée en train de dîner avec Amelia à Miami, en Floride, et il s’est moqué de leurs visages sévères dans la légende.

Scott a légendé la photo: « Pourquoi si sérieux. »







(Image: Scott Disick / Instagram)



Sur une deuxième photo, le couple est vu rire dans la caméra avec la main de Scott autour de la chaise d’Amelia, avec lui en train d’écrire: « Just kiddin. »

Amelia, qui est la plus jeune fille de Lisa Rinna et Harry Hamlin, avait précédemment partagé une photo de Scott dans le cadre d’un cliché de groupe sur Thanksgiving.

Elle a partagé une série de photos de sa famille et de ses amis sur son histoire Instagram ce jour-là, en écrivant: « Merci 4 ces personnes. »

Elle a vu la nouvelle année avec Scott au Mexique avant leur retour à Los Angeles, malgré une source disant en novembre que Scott n’était « pas pressé de commencer à sortir ensemble » après sa séparation de Sofia.







(Image: Scott Disick / Instagram)



Scott partage trois enfants – ses fils Mason, 11 ans, et Reign, six ans et sa fille Penelope, âgée de huit ans – avec l’ex Kourtney Kardashian.

La star de KUWTK a elle-même été liée à une nouvelle romance après qu’il ait été rapporté qu’elle avait commencé à sortir avec le batteur de Blink-182 Travis Barker.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.