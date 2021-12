Scott Disick aperçu avec une femme mystérieuse à la discothèque de Miami — Photos

Scott Disick a été vu se mêlant à une femme non identifiée et à d’autres personnes alors qu’il assistait à son événement Alec Monopoly Art Basel avec les Nelk Boys à Miami, en Floride.

Scott Disick, , a été photographié en train de faire la fête récemment et une femme mystérieuse était à ses côtés. Les L’incroyable famille Kardashian star a organisé la soirée Art Basel, Boat To Basel, avec l’équipe de course de cigarettes le 3 décembre et l’artiste Alec Monopoly a peint en direct un bateau de cigarettes. Il y a également eu une fête après l’événement le 4 décembre et à un moment donné du week-end, Scott a été photographié debout à côté de la femme tout en portant un sweat à capuche blanc et une casquette de baseball noire, et semblant placer une main sur le haut de son dos.

La fille non identifiée avait de longs cheveux châtain clair et des sourires alors qu’elle se mêlait à Scott et à d’autres dans la zone bondée. L’événement était VIP et sur invitation uniquement et la fête du lendemain soir était ouverte au public, il est donc possible que le père de trois enfants connaisse déjà la beauté en question, mais rien n’a été confirmé.

Scott a d’abord parlé de l’événement à ses abonnés Instagram lorsqu’il en a fait la promotion dans un article le 1er décembre.

La vie amoureuse de Scott a été beaucoup exposée au cours des derniers mois et selon une source, l’ancien petit ami de Kourtney Kardashian est prêt à trouver « le bon » pour lui. « Scott commence à penser de plus en plus qu’il veut trouver celui-là », a déclaré une source EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie. « Accordé, Kourtney était celui pendant longtemps à ses yeux, mais comme tout le monde l’a vu, ils n’ont jamais scellé les choses avec le mariage et maintenant c’est fini depuis longtemps. En parlant de choses finies, Scott c’est fini quand il s’agit de sortir avec quelqu’un parce que même s’il passe des moments amusants, cela semble mener à rien de plus qu’une aventure.

Avant la dernière femme mystère, Scott a été vu en train de traîner avec son ex Christine Burke, avec qui il est sorti par intermittence en 2016. Ils ont déclenché des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été photographiés en train de dîner au restaurant Nobu à Malibu le 26 novembre. Ils ont également été vus à un autre dîner à Nobu début novembre.