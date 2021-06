SCOTT Disick a admis qu’il « veut juste tuer » les petits amis de son ex Kourtney Kardashian après qu’elle soit devenue chaude et lourde avec Travis Barker.

Les deux ont également admis que si Scott pouvait maintenir sa sobriété, il y aurait une chance qu’ils se remettent ensemble.

9 Scott Disick a admis qu’il voulait « tuer » tous les anciens amants de Kourtney Crédit : Youtube/KUWTK

9 Kourtney Kardashian a admis qu’elle serait prête à revenir avec Scott s’il restait sobre Crédit : Youtube/KUWTK

Dans un clip pour la deuxième partie de la semaine prochaine L’incroyable famille Kardashian‘ réunion, Scott a admis qu’il ressent une sorte de chemin à chaque fois Kourtney date quelqu’un de nouveau.

Quand Andy Cohen a demandé à Scott s’il était « énervé » quand Kourtney était lié à d’autres hommes, il a répondu : « Moi ? Non. Je veux juste les tuer. Mais surtout le dernier gars. »

Toute la famille a convenu que personne n’aimait le dernier gars avec qui elle était liée, bien qu’on ne sache pas qui cela pourrait être, car Kourtney a gardé la plupart de ses relations à l’abri des regards du public – à l’exception de sa relation avec Travis.

Andy a posé une question à un fan, qui se demandait si les deux seraient ensemble si Scott pouvait maintenir sa sobriété – Kourtney a admis à plusieurs reprises que son abus de drogue et d’alcool l’avait effrayée.

9 La famille a été choquée par leurs aveux Crédit : Youtube/KUWTK

Scott a répondu oui tandis que Kourtney était d’accord, ajoutant: « Probablement. »

Après leur déclaration, Kylie Jenner a éclaté de rire nerveux.

Les deux ont également révélé qu’ils ne s’étaient pas liés depuis leur rupture définitive en 2015.

Lors de la dernière saison de KUWTK, Scott a admis qu’il n’aimait pas voir Kourtney passer à autre chose, même s’il est sorti avec plusieurs autres après avoir mis fin aux choses avec sa petite maman.

Il lui a dit alors qu’ils traînaient au bord de la piscine: « J’ai l’impression que ça m’énerve quand tu flirtes avec ce sauveteur », comme Kourtney a répondu: « Je ne flirte certainement pas avec le sauveteur. »

9 Scott avait précédemment révélé qu’il détestait quand Kourtney sortait avec d’autres Crédit : Instagram/Scott Disick

9 Les deux ont rompu en 2015 après que Scott ait laissé la drogue et l’alcool diriger sa vie Crédit : Getty

9 Scott a été très ouvert à vouloir revenir avec Kourtney Crédit : E!

Scott a poursuivi: « C’est peut-être juste dans ma tête … te voir avec n’importe quel gars me dérange … »

« Autour d’un autre humain avec qui je ne flirte pas ? Kourtney a demandé, alors que Scott revenait, « C’est peut-être juste quelque chose où j’ai l’impression que tu es un peu dragueur… »

« Je ne le suis pas, je te le promets », intervint rapidement Kourtney.

Scott intervint: « Alors c’est mon insécurité que je n’aime pas te voir avec un autre gars ou un gars. Ça me faisait mal quand tu étais avec quelqu’un d’autre, et que j’aime me réveiller et regarder des photos de toi avec ce gars avec qui tu sortais . C’était juste malsain et ça m’a bouleversé et triste. »

Cependant, Scott a ensuite révélé qu’il « se réveille sans problème, et je suis maintenant insouciant ».

9 Kourtney sort avec Travis Barker Crédit : Instagram/Kourtney Kardashian

9 Les deux ont passé des tonnes de temps ensemble Crédit : La Méga Agence

Il a avoué: « Mais, la grande peur est que si vous recommencez à sortir ensemble, cela revient à cela et je dois à nouveau ressentir une autre manière et c’est juste difficile. C’est nul. »

Kourtney et Scott sont sortis ensemble de 2006 à 2015. Ils partagent trois enfants : les fils Mason, 11 ans, et Reign, six ans, et leur fille Penelope, huit ans.

Au moment de la conversation, Scott et Kourtney étaient célibataires, mais maintenant cela a changé.

Kourtney sort avec le batteur Travis comme ils ont tous les deux été assez ouverts sur leur affection l’un pour l’autre.

Quant à Scott, il est aussi occupé avec quelqu’un d’autre, comme il l’est avec un mannequin de 19 ans. Amélie – les deux a officialisé leur relation Instagram avant la Saint-Valentin.

Des sources ont déjà dit Nous hebdomadaire de leur relation : «Scott et Amelia sont assez sérieux. Elle passe très souvent chez Scott et y passe pas mal de temps.