SCOTT Disick a admis à l’ex Kourtney Kardashian « Je vais toujours vous épouser maintenant » dans la nouvelle bande-annonce de la saison de L’Incroyable famille Kardashian.

La dernière saison de la longue émission de télé-réalité devrait débuter en mars.

Jeudi, Kris Jenner a partagé la bande-annonce de la 20e et dernière saison de KUWTK sur Instagram.

Aux côtés du agrafe, le joueur de 65 ans a écrit: « Notre dernière saison de #KUWTK premiers 18 mars sur E! 💓Nous sommes très reconnaissants pour les 14 dernières années et 20 saisons de moments inoubliables et de souvenirs sans fin. On vous aime les gars!!!!! ❤️❤️❤️ «

La bande-annonce présente un certain nombre de moments idiots et ludiques entre les famille célèbre membres alors qu’ils réfléchissent aux 20 dernières années qu’ils ont passées dans la série, bien que les fans puissent être choqués d’entendre un commentaire spécifique de Scott.

En parlant à sa petite maman et à son ex Kourtney, Scott a dit: « Je vais t’épouser maintenant. »

Le contexte du commentaire n’a pas été montré dans la bande-annonce, bien qu’il survienne après que les fans aient cru qu’il y avait de l’espoir que le couple pourrait raviver leur romance il y a quelques mois à peine.

Scott, 37 et Kourtney, 41, datés de 2006 à 2015.

Ils partagent trois enfants: Mason, fils de 11 ans, Penelope, fille de huit ans et Reign, fils de six ans.

Alors que les ex ont eu un passé difficile, ils ont renforcé leur sens de la réalité en trouvant le meilleur moyen de co-parenter avec succès.

Ils sont devenus si proches que les fans pensaient qu’ils étaient de retour ensemble, comme Kourtney l’avait déjà dit à son ancienne flamme « Je t’aime » dans un post Instagram et Scott a laissé des messages flirty dans ses sections de commentaires.

Bien que les fans espèrent se remettre ensemble, Scott et Kourtney ont évolué avec de nouveaux partenaires.

Scott a fréquenté le modèle Amelia Hamlin, 19 ans, depuis octobre.

Amelia, qui est la fille de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Star Lisa Rinna, et Scott est récemment devenu officiel d’Instagram le 14 février.

Scott a partagé deux photos d’eux sur ses histoires Instagram, qui montraient le couple assis à une table avec un festin de plats délicieux devant eux.

Pendant ce temps, Kourtney est récemment devenu officiel d’Instagram avec la nouvelle flamme Travis Barker.

Après que le couple ait passé des semaines à flirter sur Instagram, Kourtney a fait passer les choses au niveau supérieur quand elle partagé un cliché de sa main dans la main avec le rockeur de 45 ans.

La star de télé-réalité n’a pas inclus de légende, bien que ses abonnés aient rapidement répondu dans la section des commentaires.

Une personne a écrit: «Je suis là pour ça Kourt», tandis qu’une autre a plaisanté: «Nous allons boire la tequila de Kendall pour célébrer l’occasion lol. «