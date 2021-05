Scott Disick accusé de «  devoir des centaines de milliers de dollars à son ancien manager  »

SCOTT Disick a été accusé de « devoir des centaines de milliers de dollars à son ancien manager ».

David Weintraub – l’ami d’enfance de la star de L’incroyable famille Kardashian et ancien directeur – a affirmé qu’il y avait un «gros solde d’argent dû» à son entreprise.

Suivez notre Suivez l’actualité du blog en direct des Kardashians pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de la dernière saison …

5 L’ancien manager et ami de Scott Disick l’a accusé de devoir une « somme substantielle » d’argent Crédit: Instagram

S’exprimant sur le Hollywood brut podcast avec Dax Holt et Adam Glyn, il a déclaré: « C’est une chose délicate avec Scott. Scott est quelqu’un qui a un gros solde d’argent dû à mon entreprise. »

Il a ajouté: «Il est donc difficile de vraiment travailler avec lui parce que beaucoup de gens disent: ‘Je suis riche, riche, riche, riche’, mais ne payent pas leurs factures.

« Vous devez payer vos factures. Vous devez vous rappeler que les relations sont des opportunités, et chaque fois qu’une opportunité ou une relation est ouverte …

« Lorsque vous êtes un manager ou un agent, vous faites partie de cette relation pour la vie de cette entreprise. C’est comme ça que ça marche. »

5 Scott avec les enfants Mason, Penelope et Reign avec l’ex Kourtney Crédit: Instagram

5 David a grandi avec Scott Disick Crédit: Instagram

Lorsqu’on lui a demandé le montant exact, Weintraub a déclaré: «C’est de l’argent substantiel».

Le Sun n’a pas été en mesure d’obtenir les commentaires de Scott Disick.

Ce n’est pas la première fois que Weintraub fait une réclamation au sujet de Scott, qui est l’ex mari de Kourtney Kardashian.

S’exprimant sur le Prétendument En 2017, le directeur affirme avoir perdu de l’argent après que Scott ait délibérément saboté des accords.

5 Scott est maintenant en couple avec Amelia Hamlin Crédit: Instagram

5 Kourtney a évolué avec Travis Barker Crédits: Getty

Il a dit: « Je lui ai apporté des tonnes et des tonnes d’offres qu’il a f *****, f ***** mes relations avec les gens parce que soit il n’a pas joué, soit il voulait trop d’argent, soit il était ad ** k, ou il a fait une affaire et puis f ***** it off, et tout le monde a un œuf sur le visage. »

Scott partage ses fils Mason, 11 ans, et Reign, six ans, ainsi que sa fille Penelope, huit ans, avec l’ex Kourtney.