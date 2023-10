Scott Disick a un « béguin » pour Khloe Kardashian, déclare Kris Jenner – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Kris Jenner et Khloe kardashian enregistrez-vous sur Scott Disick alors qu’il continue de souffrir de problèmes de dos résultant de son accident de voiture. Dans l’épisode du 19 octobre de Les Kardashian, Kris, 67 ans, demande à Scott, 40 ans, s’il sort avec quelqu’un. Scott révèle qu’il est actuellement célibataire et qu’il se concentre sur ses enfants.

Kris insiste davantage sur Scott pour qu’il trouve la « fille parfaite ». Il se tourne vers Khloé, 39 ans, et lui demande en plaisantant quelle est sa taille, ce qui fait rire le fondateur de Good American. « Je pense que Scott a probablement le béguin pour Khloé », dit Kris. « Écoute, j’ai le béguin pour Khloé. Tout le monde a le béguin pour Khloé. Les caméramans ont tous le béguin pour Khloé.

La maman ajoute : « Si seulement nous pouvions trouver quelqu’un qui s’en rapproche, nous saurions ce qu’il cherche. » Scott continue de parler de sa meilleure amie de longue date. « Elle est drôle, elle est gentille, elle est douce, elle est mignonne, elle a toutes les caractéristiques que je veux. C’est ce que je dis », dit Scott à propos de Khloé, et elle ne peut s’empêcher de le serrer dans ses bras.

Il poursuit : « Évidemment, je ne regarderais jamais Khloé sexuellement, même si je plaisante parfois. J’ai juste besoin de quelqu’un qui n’abandonne personne. J’ai vécu beaucoup de choses différentes. Je sais vraiment que je ne suis pas facile et que je ne suis pas parfait.

Scott est sorti avec la sœur aînée de Khloé, Kourtney Kardashian, depuis près d’une décennie. Kourtney et Scott partagent trois enfants ensemble : le maçon13, Pénélope11, et Règne8. Kourtney est maintenant mariée à Travis Barker et attend son quatrième enfant. Scott est parti à ce jour Sofia Richie, Amélie Hamlinet Rebecca Donaldson.

Malgré sa séparation d’avec Kourtney, Scott reste proche de la famille KarJenner. Scott et Khloé sont toujours les meilleurs amis après toutes ces années, et ils continuent de se lancer dans des manigances amusantes année après année.

Dans l’épisode, Kris et Khloé font équipe pour jouer le rôle d’entremetteuse pour Scott. Penelope intervient et dit qu’elle veut que son père sorte avec quelqu’un de « plus âgé » que son type habituel. La fillette de 11 ans souhaite que son père trouve quelqu’un qui ait une « bonne personnalité ». Elle ajoute : « Quelqu’un qui va au gymnase parce que vous devez aussi y aller. »

Penelope veut juste voir son père heureux. «Je veux qu’il ait une petite amie», déclare-t-elle. De nouveaux épisodes de Les Kardashian première de la saison 4 les jeudis sur Hulu.