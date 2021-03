Scott Disick a admis avoir rompu avec Sofia Richie après lui avoir lancé un ultimatum à propos de Kourtney Kardashian.

La star de télé-réalité, qui partage trois enfants avec Kourtney, dit que ce n’était pas facile pour Sofia, 22 ans, de les voir passer autant de temps ensemble et elle lui a demandé de choisir entre elle et son Kourt.

Scott, 37 ans, a expliqué précédemment que lui et Sofia avaient pris une pause parce qu’elle avait l’impression qu’elle n’était pas sa priorité.

Le couple s’est réuni mais a finalement décidé de mettre fin à leur relation.

S’ouvrant sur la scission de la première saison de la dernière série Keeping Up With the Kardashian, Scott a déclaré à Kim et Khloe: « Je pensais que j’essaierais et lui donnerais plus de priorité, mais même en faisant cela, je l’impression qu’elle a juste commencé à vouloir expulser Kourtney.







(Image: Instagram)









(Image: Scott Disick / Instagram)



« Et j’ai dit comme, c’est la chose la plus importante pour moi, ce sont mes enfants et c’est ma famille, et la seule famille que j’ai, y compris vous les gars. »

« Elle était comme, » Je ne veux pas te partager en tant que petit ami avec Kourtney « », a-t-il ajouté. « Et puis elle a dit littéralement avec un ultimatum: ‘Vous devez me choisir ou Kourtney.' »

« Et je me suis dit: » Mais Kourtney, c’est Kourtney et mes enfants – c’est une unité « », a déclaré Scott. «J’étais comme, ‘Comment peux-tu même vouloir ça pour moi?’ C’est juste devenu une relation impossible à entretenir, n’est-ce pas? «







(Image: Getty Images pour Haute Living)









(Image: Getty Images pour Sugar Factory)



Scott a admis à la caméra qu’il ne couperait jamais les liens avec Kourtney, 41 ans, ou leurs enfants Mason, 11 ans, Penelope, huit ans, et Reign, six ans.

Les deux hommes vivent toujours dans la même rue et travaillent ensemble après leur séparation en 2015 à la suite d’une histoire d’amour agitée de dix ans.

« Je n’abandonnerai jamais ma relation avec Kourtney et la coparentalité que nous avons, rien dans un million d’années, ne vaudra ce que nous avons », a insisté Scott. « Et je crois sincèrement que si la bonne personne venait même dans la vie de Kourtney, ou dans ma vie, avoir des enfants et avoir cette relation incroyable ne serait qu’un plus pour l’étranger. »

La sœur cadette de Kourtney, Kim, lui a conseillé: « Parfois, il est temps de couper le cordon. »







(Image: Scott Disick / Instagram)



Ce à quoi Scott a répondu: « Ouais, genre, j’ai besoin d’être avec quelqu’un en qui j’ai confiance de tout mon cœur. Je fais confiance à Kourtney pour ma vie. »

Alors que les Kardashian s’asseyaient pour discuter du dilemme, Kim a déclaré qu’il « n’était pas normal » qu’une partie de l’âge de Sofia soit avec quelqu’un avec autant de bagages que Scott.

« Si j’étais à la place de Sofia, je serais comme, ce n’est absolument pas normal. Je ne voudrais pas être avec quelqu’un qui était comme, en vacances avec son ex », dit-elle.

Ce à quoi la maman Kris Jenner était d’accord: « Il a trois enfants, le drame de Kourtney, et avec le temps, ce serait difficile à gérer. J’y ai pensé. Ce serait difficile pour moi. La plupart des femmes ne toléreraient pas. avec des trucs comme ça. «

La dernière saison de KUWTK sera disponible en streaming sur hayu à partir de Vendredi 19 mars

La série sera diffusée aux États-Unis sur E! le jeudi 18 mars, puis au Royaume-Uni le dimanche 21 mars.