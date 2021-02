SCOTT Disick a montré ses nouveaux cheveux blonds platine tout en profitant de Miami Beach avec sa petite amie de 19 ans, Amelia Hamlin.

La star de Flip it Like Disick portait du rose de la tête aux pieds tout en s’engageant dans un PDA sérieux avec sa jeune petite amie.

Scott, 37 ans, est devenu torride avec Amelia sur la plage de Floride alors que le duo se prélassait au soleil pendant ses vacances.

La star de télé-réalité portait une chemise hawaïenne tie-dye rose pâle associée à un maillot de bain Nike rose fluo alors qu’il éclaboussait et nageait avec son amour d’influenceur.

Amelia a enfilé un bikini maigre à imprimé animal alors qu’elle riait et plaisantait pendant leur voyage tropical.

Le couple marchait le long du sable, se prélassait sur des chaises de plage et s’installait dans la piscine, alors que l’adolescent tenait fermement le cou de Scott et lui chuchotait à l’oreille.

Le jeune mannequin est la fille de Vraies femmes au foyer de Beverly Hills‘ Star Lisa Rinna, qui récemment s’est précipité à la défense de sa progéniture dans une nouvelle photo Instagram racée.

Amelia s’est rendue sur la plate-forme pour publier des photos sexy dans un ensemble de lingerie en dentelle blanche à peine là, montrant sa minuscule silhouette tonique.

Lisa, 57 ans, a commenté trois cœurs blancs en montrant son soutien aux images.

Un fan a été dérangé par sa remarque, car ils ont claqué: « wtf est faux [sic] u? Tu aimes ce que tu vois? [sic] dégoûtant. «

La star de Bravo n’a pas tardé à applaudir en défendant: « Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? C’est mon enfant. »

La femme au foyer et son mari, Harry Hamlin, ont également reçu des critiques de la part du public ces derniers temps, pour avoir soutenu la relation de leur fille adolescente avec le père beaucoup plus âgé de trois enfants.

Wendy Williams a remis en question la décision sur elle talk-show quand elle a annoncé: «La fille de Rinna sort avec un homme de 37 ans, père de trois enfants… la fille de Rinna, 19 ans, juste là. Ils sont toujours ensemble…

« Il est [Harry] Vous avez le courage de ne rien lui dire?… Votre fille a 19 ans. Ce n’est pas une bonne idée. «

Scott et Amelia ont été vus pour la première fois ensemble à l’Halloween de l’année dernière et ont depuis suscité la controverse.

Bien que le seigneur autoproclamé partage trois enfants: Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 6 ans, avec son ex Kourtney Kardashian, 41 ans, les enfants ne passeraient pas de temps avec la nouvelle aventure de Scott. .

Malgré les aventures jet-set du père avec Amelia, son camarade L’incroyable famille Kardashian les stars ont récemment été convaincues que lui et Kourtney lui donnaient une autre chance.

Kim Kardashian, 40, attrapé l’ex-couple en train de dormir sur le même canapé ensemble dans une nouvelle vidéo promo pour la dernière saison du E! Afficher.

Elle et ses sœurs Khloe et Kendall a spéculé que les deux « se connectaient » bien que Scott voit Amelia et Kourtney a un nouveau développement relation avec le batteur Travis Barker.

Kendall a demandé à ses frères et sœurs: «Pensons-nous qu’ils se reconnectent? Je veux juste qu’ils essaient.

Khloe a sauté pour être d’accord: «Je veux dire, le single de Scott maintenant. S’il bouge complètement, comme si un bébé fait ça, elle va paniquer. Genre, quel est le mal d’essayer? Le pire qui puisse arriver, c’est qu’ils se disent: ‘Vous savez quoi? Nous ne vibrons pas avec ça. »