Scott discutera de politique étrangère lors d’un forum AP-Georgetown University alors que le Super PAC retire son financement publicitaire

WASHINGTON (AP) — Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud discutera lundi de la guerre entre Israël et le Hamas, de la politique étrangère américaine et de la sécurité nationale à l’Université de Georgetown à Washington.

Le candidat républicain à la présidentielle participe à une conversation lors d’un événement co-organisé par l’Associated Press et l’Institute of Politics and Public Service de Georgetown. L’événement marque le deuxième d’une série de conférences que les organisations organisent sur le sujet avec les candidats du GOP 2024.

L’ancien vice-président Mike Pence a assisté au discours inaugural plus tôt ce mois-ci.

La réunion de Scott intervient alors que l’un des super comités d’action politique soutenant sa candidature a récupéré une partie du temps d’antenne publicitaire qu’il avait acheté cet automne, son président écrivant dans une note aux partisans que « nous n’allons pas gaspiller notre argent lorsque l’électorat n’est pas concentré ni prêt pour une alternative à l’actuel favori du Parti républicain, Donald Trump. Le mémo indique que le groupe attendra d’être plus proche des premiers caucus de l’Iowa pour reconsidérer sa décision.

Le sénateur de Caroline du Sud n’a pas fait de la politique étrangère un pilier de sa campagne, cherchant plutôt à se concentrer sur un message positif ancré dans sa foi chrétienne et un appel à plus de responsabilité individuelle en Amérique.

La semaine dernière, il a prononcé un discours sur Israël au groupe de réflexion de l’Hudson Institute à Washington, dans lequel il a dénoncé l’attaque des militants du Hamas contre Israël comme remplissant les Américains « de chagrin et, franchement, de juste colère », mais a blâmé l’administration Biden pour la violence.

« Alors que le Hamas a mené ces attaques, Joe Biden a du sang sur les mains », a déclaré Scott dans son discours. « Sa faiblesse a incité à l’attaque. »

Il a également récemment cherché à fusionner ses fonctions au Sénat avec des avancées en matière de politique étrangère qui pourraient aider sa campagne présidentielle du GOP en 2024, appelant à une enquête du Sénat sur les sources de financement qui, selon lui et d’autres républicains, pourraient avoir été liées à l’attaque des militants du Hamas contre Israël.

Scott a appelé le Comité sénatorial des banques – dont il siège en tant que membre de premier plan – à tenir une audition avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen pour enquêter sur environ 6 milliards de dollars d’actifs iraniens gelés récemment libérés sur un compte au Qatar.

Alors qu’il fait campagne contre des rivaux, notamment un ancien vice-président, un ancien ambassadeur des Nations Unies et des gouverneurs actuels et étrangers, on a parfois demandé à Scott comment il concilierait son manque apparent d’expérience en tant que dirigeant avec ses qualifications pour diriger le pays.

Il a présenté comme preuve ses dix années de service au sein de comités sénatoriaux, notamment dans les domaines des banques, des finances, des forces armées et des relations étrangères.

Dans la note de Trust in the Mission PAC, le coprésident Rob Collins a déclaré que le groupe continuerait à faire du porte-à-porte et à d’autres efforts, en vue d’une éventuelle réaffectation des ressources à mesure que les votes réels se rapprochent.

« Jusqu’à ce que les experts reconnaissent que Tim est le seul candidat capable de remporter l’investiture et de vaincre le président Joe Biden, les prochains mois seront très coûteux et bruyants – pleins de bruit et de fureur et ne signifiant rien », a écrit Collins dans le mémo, qui a été obtenu par l’AP et rapporté pour la première fois par Politico.

«Nous faisons donc ce qui serait évident dans le monde des affaires mais qui va mystifier les politiciens : nous n’allons pas gaspiller notre argent lorsque l’électorat n’est pas concentré ou prêt pour une alternative à Trump. Nous avons fait des recherches. Nous avons étudié les groupes de discussion. Nous avons suivi Tim sur la piste. Cet électorat est enfermé et l’argent dépensé dans les médias ne fera pas changer d’avis tant que nous ne serons pas beaucoup plus près du vote.»

Scott, qui a déposé lundi sa candidature pour les primaires de son État d’origine en Colombie, devrait répondre aux questions des étudiants de Georgetown présents dans le public et aux questions préenregistrées des étudiants de l’Université de Clemson, de l’Université d’État de l’Iowa et de l’Université du New Hampshire, qui sont situés dans des États à vote anticipé.

Un livestream sera disponible sur apnews.com et @GUPolitique.

___

Prix ​​rapporté de New York.

___

Meg Kinnard peut être contactée au http://twitter.com/MegKinnardAP

Michelle L. Price et Meg Kinnard, Associated Press