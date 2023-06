Scott déploie des dizaines de législateurs de Caroline du Sud et de dirigeants locaux approuvant sa candidature à la présidentielle

SPARTANBURG, SC (AP) – Le sénateur Tim Scott déploie les approbations de plus de 140 élus actuels et anciens de son État d’origine, la Caroline du Sud, dans le but de faire une démonstration de force lors de la première primaire présidentielle du Sud. État.

Le soutien intervient alors que Scott et d’autres candidats à la présidentielle visent à poursuivre leurs campagnes alors qu’une grande partie du monde politique analyse l’acte d’accusation du favori du GOP Donald Trump sur des dizaines d’accusations fédérales.

La liste des partisans, partagée avec l’Associated Press avant une annonce officielle lundi, comprend le sénateur d’État Shane Massey, l’actuel chef républicain du Sénat de Caroline du Sud, qui a qualifié Scott de « l’authentique chef conservateur dont nous avons besoin à la Maison Blanche en ce moment ». .”

Daniel Rickenmann, élu en 2021 en tant que premier maire aligné sur les républicains de la capitale de la Caroline du Sud, Columbia depuis des décennies, a salué la carrière de Scott, qui, selon lui, avait été consacrée à « se concentrer sur les gens de chez eux et à soutenir le gouvernement local pour résoudre de vrais problèmes ».

Scott énumère également l’approbation officielle de l’ancien représentant américain Henry Brown, dont Scott a remporté le siège du Congrès du 1er district à deux reprises avant d’être nommé au Sénat américain en 2011 par le gouverneur de l’époque. Nikki Haley – maintenant parmi les rivaux de Scott pour la nomination présidentielle républicaine de 2024.

La liste comprend également 28 autres législateurs actuels de l’État, dont le représentant Bruce Bannister, président du puissant comité des voies et moyens de la Chambre d’État, ainsi que d’anciens législateurs, dont le président de longue date de la Chambre, Bobby Harrell, 16 maires de villes et villages à travers l’État et des dizaines des fonctionnaires au niveau du comté.

Lundi, Bannister a qualifié Scott de « gars qui partage nos valeurs traditionnelles et conservatrices » et a qualifié l’accent mis par Scott sur la foi de « pourquoi la Caroline du Sud a besoin de Tim Scott à Washington, DC, et c’est pourquoi l’Amérique a besoin de Tim Scott pour être le prochain président des États-Unis ». États. »

Scott a déclaré qu’il était « honoré de recevoir les approbations d’anciens collègues et amis ». Il avait auparavant été approuvé par plusieurs collègues du Sénat, dont John Thune et Mike Rounds, tous deux du Dakota du Sud. Thune a pris la parole lors de l’événement de lancement de Scott le mois dernier à North Charleston.

Les approbations de Scott en Caroline du Sud interviennent alors que les républicains visent à naviguer dans la campagne au milieu de l’inculpation sans précédent de Trump sur des dizaines d’accusations fédérales liées à sa gestion de documents classifiés. Devant comparaître mardi devant un tribunal fédéral à Miami, Trump a passé le week-end à qualifier l’affaire contre lui de « ridicule » et « sans fondement » lors de comparutions aux conventions du GOP en Géorgie et en Caroline du Nord.

Scott, qui fait campagne plus tard cette semaine dans l’Iowa, fait partie des espoirs républicains de 2024 qui ont rejoint Trump pour critiquer l’affaire contre lui. Avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis, Scott a dénoncé la « militarisation » du ministère de la Justice en faisant ses allégations contre l’ancien président.

L’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy s’est engagé à gracier Trump s’il est élu. Ramaswamy a déclaré que l’affaire fédérale faisait partie « d’un affront à chaque citoyen » et a qualifié « d’hypocrite que le DOJ poursuive sélectivement Trump mais pas » le président Joe Biden pour sa propre affaire de documents classifiés.

Haley – qui a été ambassadeur de Trump aux Nations Unies et se bat maintenant contre lui pour la nomination du GOP – a déclaré lundi sur Fox News Channel que « deux choses peuvent être vraies en même temps ». Elle a fait écho aux arguments de nombreux républicains selon lesquels « le DOJ et le FBI ont perdu toute crédibilité auprès du peuple américain », mais a ajouté que « si cet acte d’accusation est vrai, si ce qu’il dit est réellement le cas, le président Trump était incroyablement imprudent avec notre sécurité nationale ». .”

Avant que les allégations fédérales contre Trump ne soient détaillées, Haley a dénoncé la situation comme un cas de « politique de vendetta ».

Lorsqu’on lui a demandé lundi s’il pardonnerait à Trump s’il était élu, Scott a déclaré qu’il « n’allait pas entrer dans des hypothèses », mais a déclaré que la notion était « un concept très important ». Scott a également déclaré que Biden opérait selon un «double standard» qui, selon lui, était «à la fois anti-américain et inacceptable» et s’est engagé à «rétablir la confiance et l’intégrité au sein du ministère de la Justice».

Mais Scott a qualifié l’affaire contre Trump de « cas grave, avec de graves allégations », ajoutant qu' »en Amérique, vous êtes toujours innocent jusqu’à preuve du contraire ».

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré que l’acte d’accusation fédéral marquait « un jour triste pour notre pays » et « réaffirme la nécessité pour Donald Trump de respecter le bureau et de mettre fin à sa campagne ».

Meg Kinnard, l’Associated Press