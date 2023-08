Scott de Love Island s’en prend à Kady McDermott dans une querelle amère en disant qu’elle « parle trop »

SCOTT van der Sluis a balayé son collègue, l’ancienne star de Love Island, Kady McDermott, dans un nouveau commentaire choquant.

Le jeune homme de 22 ans et Kady, 27 ans, ont joué dans la dernière série de Love Island et ils se sont affrontés lors de la chute de Movie Night.

Scott a admis plus tard la deuxième série OG Kady, qui a clairement exprimé ses sentiments lors de plusieurs apparitions en podcast depuis son départ de la villa, lui a dit de ne pas prendre ses paroles « personnellement ».

Dans un nouveau Q&A Instagram avec les fans, on a demandé à Scott son opinion sur elle et Ouzy See.

Il a répondu: « J’aime Kady et j’aime Ouzy mais je pense qu’ils ont un peu trop parlé. »

Après sa sortie, Kady a parlé à Heat de Scott en disant: « J’aime Scott, mais il sait ce qu’il fait avec son jeu. »

Elle a ajouté: « Scott savait ce qu’il faisait. Il avait l’habitude de dire que vous deviez être là-bas quatre semaines pour être un personnage… dont on se souviendra.

Et après avoir affirmé qu’il lui avait dit qu’il se serait re-couplé à Casa Amor s’il y avait eu l’option, elle a poursuivi: « Scott est génial, je ne sais tout simplement pas à quel point ses relations sont authentiques ou comment il a été avec les choses. Je ne sais pas. »

Depuis qu’elle a quitté la villa, Kady a haussé les sourcils pour être incroyablement ouverte sur une gamme de podcasts tout en discutant de ses compatriotes insulaires.

Et Scott n’a pas perdu de temps à faire de même, racontant à On Demand Entertainment tout sur leur échange lors d’une fête pour la finale.

Il a déclaré : « J’ai parlé à Kady et Ouzy et ils m’ont dit de ne rien prendre personnellement. J’ai dit « quand je reçois un podcast, ne le prenez pas personnellement ».