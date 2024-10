Scott D’Amore fait le point sur l’avenir de Maple Leaf Pro après ses débuts

Scott D’Amore a de grands projets pour Maple Leaf Pro en 2025.

D’Amore a parlé avec Steven Muelhausen de SI.com avant le premier événement de la promotion, Forged in Excellence, à Windsor ce soir et demain. Interrogé sur l’avenir de MPL au-delà de ce week-end, D’Amore a expliqué que Forged in Excellence servira de preuve de concept, ouvrant la voie à l’expansion de l’entreprise l’année prochaine.

D’Amore a dit :

« Ce sont nos spectacles phares en 2024. C’est notre preuve de concept. C’est nous qui vous montrons de quoi nous allons parler. Ensuite, notre plan est en réalité un plan pour 2025. Vous verrez bientôt des annonces paraître, tant au niveau national qu’international avec nos partenariats et collaborations.

Il a poursuivi :

«Je pense que notre plan pour le premier trimestre 2025 est que vous allez assister à quelques événements au niveau national. Vous nous verrez à l’extérieur de Windsor, ce qui a été une grande question. Nous avons été contactés par tout le monde en Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) et dans les Maritimes. Évidemment, l’Ontario sera notre base. Mais nous cherchons à nous développer et à développer Toronto, un marché clé au Canada dans lequel nous souhaitons revenir. Ensuite, je pense que nous avons des choses vraiment excitantes prévues au niveau international pour le premier trimestre de 2025. Si les fans se connectent, voyez ce que nous avons, puis asseyez-vous et regardez la course pendant que nous nous préparons pour ce que je pense être une saison 2025 vraiment géniale. »

Konosuke Takeshita défendra son championnat international AEW lors de la deuxième nuit contre Josh Alexander. D’Amore dit qu’AEW l’a contacté au sujet du titre défendu dans la série.

« AEW m’a contacté à propos de Takeshita et de la volonté de rendre ce titre international véritablement international », a-t-il déclaré. Takeshita affrontera également Mike Bailey lors de la première nuit avec la stipulation que si Bailey gagne, il remportera une future chance au titre.

Raj Dhesi (FKA Jinder Mahal) affrontera Bully Ray dans un Tables Match lors de la première soirée de Forged in Excellence. Il a parlé avec SI.com mercredi sur le travail avec D’Amore et MLP.

« C’est une énorme opportunité pour la lutte, et en particulier pour la lutte canadienne », a déclaré Dhesi. « Ce serait incroyable si, d’une manière ou d’une autre, nous pouvions en faire un événement de type mensuel, hebdomadaire ou bimensuel. Et, vous savez, partout au Canada ? Je pense que c’est le but. Ce serait une chose incroyable pour le secteur de la lutte, en particulier au Canada.

« J’ai toujours voulu travailler avec Scott (D’Amore) », a-t-il poursuivi. « Je n’ai jamais eu la chance de travailler avec lui dans le passé, mais je connais très bien tout ce qu’il a fait dans le business, les lutteurs qu’il a entraînés et la Maple Leaf Pro Wrestling, en quelque sorte le ressusciter. , est une immense réussite.

Les deux soirées de Forged In Excellence seront diffusées en direct à la carte sur Triller TV. Mauro Ranallo et Don Callis commenteront les émissions.

Maple Leaf Pro Wrestling forgée dans l’excellence —

Première soirée (samedi 19 octobre) :

Konosuke Takeshita contre Mike Bailey (si Bailey gagne, il aura une future chance au championnat international AEW de Takeshita)

Match de tables : Bully Ray contre Raj Dhesi (ancien lutteur de la WWE Jinder Mahal)

Gisele Shaw contre Miyu Yamashita (Si Yamashita gagne, elle sera ajoutée au match pour le titre féminin ROH lors de la deuxième nuit)

Rohan Raja contre Jake Something pour le premier championnat du Graal du champion PWA

Match par équipe à quatre : les champions par équipe IWGP Junior Heavyweight KUSHIDA et Kevin Knight se défendent contre Sheldon Jean et Rohit Raju, El Reverso et Aiden Prince, et Brent Banks et Johnny Swinger

Laynie Luck contre Taylor Rising contre Kylie Rae contre Aurora Teves

Bhupinder Gujjar contre QT Marshall (avec Harley Cameron)

Josh Alexander, Stu Grayson et El Phantasmo contre Trevor Lee, Rocky Romero et Alex Zayne

Deuxième soirée (dimanche 20 octobre) :

Le champion international AEW, Konosuke Takeshita, se défend contre Josh Alexander

Athena, championne du monde féminine de la ROH, se défend contre Gisele Shaw

Classy Ali, champion QPW du Qatar, se défend contre El Reverso

Mike Bailey contre El Phantasmo

Match de brouillage à six : Jake Something contre Trevor Lee contre Stu Grayson contre Sheldon Jean contre Mike Rollins contre Alex Zayne

