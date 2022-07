Scott Chickelday est l’entraîneur individuel des attaquants qui aide Ollie Watkins et Harvey Elliott à terminer | Nouvelles du football

L’été a déjà été chargé pour Scott Chickelday. L’attaquant anglais Ollie Watkins et Harvey Elliott de Liverpool se sont tous deux tournés vers lui pour obtenir de l’aide pour leur finition. “C’est assez complet”, raconte Chickelday Sports du ciel. “J’adore ça.”

La séance avec Watkins a eu lieu sur le terrain d’entraînement d’Aston Villa avant le retour du reste de l’équipe pour la pré-saison. “Il s’est fixé un objectif cette saison. Il s’agit de cette répétition, donc il est plus confiant d’atteindre cet objectif. Il veut juste s’améliorer.”

Elliott a également profité de l’été dans l’espoir de prendre une longueur d’avance. “Il voulait travailler avant que Liverpool ne parte. Nous avons travaillé sur la répétition avec sa finition. Il a un très bon coup sur lui maintenant et j’espère que ce sera une vraie saison décisive.”

Ce ne sont que deux de ses clients, mais il y en a beaucoup d’autres au niveau élite. “Beaucoup d’autres joueurs avec qui je travaille ne veulent pas que je mentionne leur nom parce qu’ils veulent que ce soit confidentiel”, explique Chickelday. “Je travaille avec un sacré paquet de joueurs.”

Cela pourrait en surprendre certains étant donné que les meilleurs clubs ont tendance à couvrir ce genre de choses. La nutrition est micro-gérée. Liverpool utilise même un entraîneur de remise en jeu. Alors, pourquoi ces stars recherchent-elles des séances en tête-à-tête avec Chickelday, l’entraîneur de 46 ans de Billericay Women ?

“C’était une rencontre fortuite”, explique-t-il. “J’étais en vacances et j’ai rencontré un entraîneur de football américain. Il parlait des entraîneurs qu’ils avaient là-bas pour chaque poste spécifique. Je lui disais qu’en Angleterre, nous n’avons vraiment qu’un entraîneur de gardiens de but.”

Il a identifié une lacune sur le marché et a eu l’expérience, ayant également été entraîneur au niveau de l’académie avec Tottenham et Queens Park Rangers, pour y parvenir. “Il y avait un vrai créneau pour ça. Les joueurs ont remarqué que j’avais commencé à le faire et c’est devenu fou, si je suis honnête.”

Le premier client était Kai Corbett, alors de West Ham maintenant à Peterborough. Xavier Simons, qui a fait ses débuts à Chelsea la saison dernière, a suivi peu de temps après. “Il est venu me voir parce que Chelsea a dit qu’il devait être plus puissant et qu’il ne tirait pas assez.”

Trois ans plus tard, l’entreprise n’a cessé de grandir.

Beaucoup s’adressent directement. Elliott, par exemple, l’a connu dès l’âge de neuf ans, lorsque Chickelday l’a entraîné pendant deux ans à QPR. D’autres sont mis en relation par des coachs. Certains repèrent son travail sur les réseaux sociaux. “Il s’agit en grande partie de recommandations. Les joueurs doivent vous faire confiance.”

Mais en quoi consiste réellement le travail ? “Ils veulent cette répétition de tirs. Un club peut organiser une séance de finition, mais est-ce spécifique au joueur ? Cela peut être spécifique à un joueur, mais les cinq ou six autres de cette séance ont besoin d’autres choses.”

L’attention personnelle fait la différence. Chaque session est filmée et ils la regardent ensemble. “Parfois, les joueurs ne réalisent pas qu’ils font quelque chose jusqu’à ce qu’ils le voient. Vous pouvez le leur dire, mais ce n’est pas avant de leur montrer. Le pouvoir de la vidéo est formidable.”

Chickelday tient à souligner qu'”ils ne se contentent pas de se présenter et d’avoir 200 coups” – il y a plus dans son travail que cela. “Les sessions sont toutes planifiées et basées sur les besoins des joueurs et ce que j’ai vu dans les jeux. Nous nous asseyons et nous avons une conversation.”

L’idée est de l’adapter à leurs besoins individuels. “Cela dépend de ce qu’ils en veulent. Nous pourrions identifier certaines zones du terrain où ils devraient marquer plus de buts. Cela pourrait être le bord de la surface ou à l’intérieur de la surface. Cela pourrait améliorer leur mouvement.

“Il pourrait s’agir de réduire le nombre de touches autour de la surface. Certains joueurs ont besoin de trop de touches, alors nous travaillons pour entrer dans des zones productives à partir de touches limitées. Nous travaillons sur différentes techniques de frappes sous différents angles.”

Le diable, semble-t-il, est dans le détail.

“Le choix des tirs est important. Nous essayons de baser une grande partie des choix de tirs sur le mouvement du gardien de but, nous utilisons donc les gardiens de but quand nous le pouvons. Si nous ne le pouvons pas, nous utilisons un écran de but. Nous utilisons différents angles, différentes parties du pied, différentes parties de la zone.

“Harvey a un peu un coup enveloppant, donc nous travaillons beaucoup là-dessus. Avec Ollie, nous travaillons sur un coup de dentelle. Ce sont tous des types de coups différents. Au niveau où ils se trouvent, nous devons nous assurer que le le contact est propre et éloigné du gardien de but si possible.

“Nous travaillons sur les déclencheurs du mouvement d’un gardien de but en utilisant des touches qui vont déplacer le gardien de but sur sa ligne. Il s’agit d’être intelligent avec ces touches. Si nous utilisons une touche inclinée vers la droite, cela déplacera le gardien de but vers son la gauche.

“Nous utilisons le toucher pour obtenir un transfert de poids du gardien de but et dès que nous obtenons ce transfert de poids, nous faisons notre choix de tir pour inverser le tir et faire passer le ballon dans l’autre sens. Il s’agit d’utiliser ce ballon pour manipuler mouvement du gardien de but.

“C’est une grande partie de la séance. Toujours s’assurer que nous utilisons une touche inclinée afin de ne pas sortir d’une touche droite et que le gardien de but ne soit jamais dans une position définie. Cela signifie que nous avons une sorte de transfert de poids et nous pouvons alors utilisez ce transfert de poids.”

Tout cela ressemble à du temps bien dépensé pour les joueurs déterminés à s’améliorer et à tirer le maximum de leur talent, mais la question demeure : pourquoi les entraîneurs de ces clubs ne font-ils pas ce travail eux-mêmes avec leurs propres actifs de plusieurs millions de livres ?

“Je sais que les clubs y travaillent mais c’est étrange que des joueurs viennent travailler avec moi pour finir quand ils sont dans des environnements d’élite”, reconnaît Chickelday. “Je sais que les managers travaillent sur les formations et les phases de jeu. Peut-être qu’ils n’ont tout simplement pas le temps. Je ne sais pas.”

Une possibilité intrigante est que de nombreux joueurs préfèrent ne pas faire une partie de ce travail devant les personnes avec lesquelles ils sont en compétition pour une place dans l’équipe – et les personnes chargées de sélectionner cette équipe. Travailler avec un étranger en fait un espace sûr.

“Certains joueurs veulent juste faire une heure solide sur leur pied le plus faible”, ajoute Chickelday. “Peut-être qu’ils ne veulent pas en parler à leur manager parce qu’ils pensent peut-être qu’ils s’en sortent jusqu’à présent et qu’ils ne veulent pas être trop ouverts avec une faiblesse.

“Je sais que Harry Kane l’a fait aux Spurs où il a travaillé sur son pied gauche à l’entraînement pendant trois mois, mais certains joueurs ne sont peut-être pas assez confiants ou n’ont pas la stature pour pouvoir dire à leur manager qu’ils n’utiliseront que leur gauche pied cette semaine-là.

“Alors, ils viennent me voir et nous allons juste faire tout un travail autour de leur pied le plus faible. Ils diront que leur pied gauche est loin derrière et ils veulent juste y travailler. J’ai fait ça avec pas mal de joueurs , juste faire deux de ces sessions en une semaine.

“Ollie et Harvey ne voient pas d’inconvénient à ce que les gens sachent tout cela, mais il y a des joueurs qui ne veulent pas que les gens sachent qu’ils font ce travail supplémentaire.”

Chickelday n’a pas rencontré beaucoup de résistance de la part des clubs – Villa a permis à Watkins de faire ces séances sur le terrain d’entraînement, après tout. Tout refoulement provient généralement des départements des sciences du sport qui se méfient de la surcharge des joueurs.

“Je trouve cela assez drôle parce que lorsque ces joueurs arrivent au sommet, ils disent que c’est à cause de tout le travail supplémentaire qu’ils ont fourni. Si vous leur dites de ne pas faire ce travail, comment sont-ils censés s’améliorer ?

“Si j’étais un entraîneur et qu’un joueur travaillait sur son tir, je l’applaudirais. En fin de compte, ce sont les buts qui vous font gagner des matchs et gagner des matchs vous fait gagner des ligues et des coupes.”

Un jour, Chickelday aimerait retrouver un rôle de club d’élite. “L’objectif est d’entrer dans un environnement de club et de travailler avec des joueurs au quotidien”, avoue-t-il. Mais le verdict sur son importance est déjà tombé. Le prochain client attend. Scott Chickelday retourne dans l’herbe.