L’animateur acclamé Scott Cawthon raccroche ses bottes de création pour « concentrer son attention » sur sa famille.

Il a partagé ses nouvelles à l’occasion du septième anniversaire de la sortie du premier trailer de sa création la plus réussie, Five Nights at Freddy’s.

Scott Cawthon est dans le monde de l’animation depuis les années 1990 Crédit : @real_scawthon

Qui est Scott Cawthon ?

Scott Cawthon est un animateur, auteur, producteur et développeur de jeux vidéo américain, surtout connu pour avoir créé le jeu d’horreur indépendant Five Nights at Freddy’s.

Le Texan de 43 ans a d’abord rejoint le monde de la conception et de l’animation numériques dans les années 1990 avant de sortir ses premiers jeux officiels près d’une décennie plus tard.

Le fervent chrétien a ensuite rejoint l’équipe de Hope Animation, où il a donné vie à ses idées d’illustrations pour enfants basées sur ses valeurs religieuses.

Il est surtout connu pour avoir créé la franchise Five Nights at Freddy’s Crédit : ScottGames / Steel Wool Studios

Cawthon a ensuite porté son talent artistique sur YouTube en 2007 avec une série animée, The Pilgrim’s Progress, avant de développer de nombreux autres jeux.

Il a commencé la franchise de jeux vidéo acclamée de Five Nights at Freddy’s en 2014, qui a prouvé sa grande réussite et a été un succès retentissant.

Il vit à Salado, au Texas, avec sa femme enceinte et ses cinq fils.

Scott Cawthon prend-il sa retraite ?

L’animateur acclamé a annoncé sa retraite cette semaine à la suite de réactions en ligne concernant les dons politiques qu’il a faits aux candidats républicains, dont Donald Trump et Mitch McConnell.

Les utilisateurs en ligne ont trouvé ses contributions dans des bases de données publiques et ont ensuite discuté de ses convictions politiques sur Twitter.

Il a abordé la question dans un article sur Reddit où il a admis qu’il était membre du parti républicain, qu’il avait fait de nombreux dons financiers importants pour soutenir les politiciens du GOP et qu’il était pro-vie.

Il a fait des dons à de nombreux républicains au fil des ans et a déclaré qu’il ne s’excuserait pas pour cela Crédit : @real_scawthon

Cawthon a déclaré qu’il « ne s’excuserait pas pour » le financement, mais a ajouté qu' »avec autant de personnes de la communauté LGBT dans la base de fans que j’aime », ce n’était « pas une option » d’ignorer le contrecoup.

« J’ai eu une carrière bénie, épanouissante et riche », a-t-il écrit sur son site Web personnel. « On m’a montré une grande gentillesse et j’ai essayé de montrer une grande gentillesse en retour. J’ai essayé de faire de bons jeux (laissez le débat s’ensuivre), et j’ai assisté à la création de peut-être le plus créatif et le plus talentueux base de fans sur la planète.

« Mais ici, à l’occasion du septième anniversaire de la bande-annonce du premier jeu, alors que je me rends compte que j’étais dans la mi-trentaine lorsque j’ai créé la série et maintenant j’approche de la mi-quarantaine, je me rends compte que beaucoup de choses me manquent. Je devais me concentrer avant que Five Nights at Freddy’s ne devienne un tel succès.

« Cela me manque de faire des jeux pour mes enfants, ça me manque juste pour le plaisir, et ça me manque de faire des RPG même si je pue ça. Tout cela pour dire que je prends ma retraite. »

Cawthon prévoit de nommer quelqu’un pour superviser la franchise Five Nights at Freddy’s à la suite de sa retraite, qui devrait publier son neuvième volet cette année.