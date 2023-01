Scott Caan et Dania Ramirez sur les difficultés à jouer dans le drame des personnes disparues en tant que parents réels

Scott Caan est de retour en bleu dans la nouvelle émission de FOX, “Alert: Missing Persons Unit”.

Caan reprend le rôle de détective dans “Alert”, une émission se déroulant au sein de l’unité des personnes disparues du département de police de Philadelphie, montrant à quel point chaque instant est crucial lors de la recherche d’une personne disparue. Avant cela, Caan a joué le rôle du détective Danny “Danno” Williams dans l’émission à succès de CBS “Hawaii Five-O”.

“Quand je lis des choses, je ne pense pas à quel genre de série c’est. ce qui me fait décider que je veux faire quelque chose”, a déclaré Caan à propos de ce qui l’a attiré vers le rôle lors de la journée de presse de FOX.

“Je suis également reconnaissant d’avoir obtenu un emploi”, a ajouté Caan. “Je ne pose pas beaucoup de questions sur le genre de spectacle dont il s’agit. Je suis reconnaissant d’avoir été embauché et j’aime travailler. Et je pense qu’il y a beaucoup de ‑‑ il y a beaucoup de problèmes d’acteur dans cette série que j’apprécie, et il y a beaucoup de choses qui font de cette série quelque chose de différent de tout ce qui existe.”

L’un des “problèmes d’acteur” qui a intrigué Caan à propos de la série était l’élément supplémentaire de son personnage à la recherche également de son fils disparu, sept ans après sa disparition.

“C’est un problème d’acteur auquel je n’ai jamais été confronté, c’est un problème d’acteur que je n’ai jamais lu auparavant. Donc pour moi, c’est quelque chose qui m’a immédiatement mis mal à l’aise et je ne savais pas exactement comment j’allais l’aborder. ,” il expliqua. “C’est le genre de choses qui m’excitent quand il s’agit de creuser dans une pièce. Si je deviens un peu nerveux et que je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire, alors c’est un bon signe que je devrais probablement avancez et faites-le.”

En assumant ce rôle, Caan explique “J’en apprends plus sur moi-même”, tout en “apprenant beaucoup sur le jeu d’acteur”. “J’apprends – il se passe tellement de choses, et je pense que c’est définitivement plus intense que tout ce que j’ai jamais fait d’une très belle manière”, a-t-il noté.

L’émission met également en vedette Dania Ramirez en tant que chef de l’unité des personnes disparues et également l’ex-épouse du personnage de Caan. L’ancien couple fait équipe pour travailler ensemble lorsqu’une photo de leur fils refait surface, suggérant qu’il pourrait être encore en vie.

Les stars ont partagé à quel point il était important pour elles de dépeindre leurs personnages comme des coparents qui “se rencontrent avec amour et compréhension”, quelque chose que Ramirez dit qu’elle n’a pas “vu représenté à la télévision aussi bien que” dans leur émission. Elle a en outre expliqué qu’il était rafraîchissant de voir un couple divorcé qui s’aime toujours en raison d’expériences qui “nous ont connectés d’une manière que vous ne pouvez pas connecter avec quelqu’un d’autre”.

Le producteur exécutif John Eisendrath a déclaré que la relation était quelque chose qu’il avait l’intention de représenter depuis le début, et qu’il était important pour lui de montrer que ce type de relation avec un ex est possible, estimant que Caan et Ramirez “font un travail incroyable pour donner cette impression réel.”

Parlant de la chimie à l’écran entre lui et Ramirez, Caan a admis : “Il y a des choses que nous ne prévoyons pas, et il y a des choses qui n’ont rien à voir avec l’histoire qui existe entre nous. Et comme [we] apprendre à mieux se connaître, cela ne peut s’empêcher d’apparaître à l’écran. Et pour moi, c’est ce qu’il y a de plus amusant, et nous nous sommes immédiatement entendus.”

Ramirez a accepté en disant: “Nous avons une excellente relation devant et hors caméra, mais je pense que nous avons également trouvé différentes façons de traiter … Il n’y a rien de mieux que de trouver un terrain d’entente où vous regardez la personne avec qui vous êtes tous les temps, et tu es comme… ‘Je t’ai fait rire.’ Avoir ce genre de relation double sur et hors plateau quand les caméras sont allumées et quand les caméras sont éteintes, c’est vraiment une expérience incroyable et un voyage pour emmener le public.”

Étant eux-mêmes parents, Ramirez et Caan ont également développé une plus grande appréciation de leur famille après avoir dépeint des parents qui ont perdu leur enfant.

“J’aime, autant que possible, apporter tout ce qui se passe dans ma vie à ce que je fais”, a expliqué Caan. “Juste étant loin de ma fille depuis quatre mois, évidemment, maintenant ma deuxième fille, ils reçoivent des câlins beaucoup plus gros qu’ils n’en ont jamais eu. Donc je ne sais pas si c’est à cause de cette émission ou parce que je suis absent , mais je pense qu’une combinaison des deux m’a fait vraiment apprécier ce que j’ai.”

Ramirez a de nouveau été d’accord avec Caan, affirmant que jouer dans une émission comme celle-ci peut être thérapeutique. Alors qu’elle avait sa famille avec elle pendant le tournage, Ramirez a noté qu’elle “ne passe pas beaucoup de temps avec eux et mes enfants”.

“Et donc nous pouvons vraiment nous permettre d’être vulnérables dans ces moments-là et de partager cela avec les masses”, a-t-elle déclaré, partageant que les émotions de la vie réelle dans lesquelles ils puisent “sont ce à quoi le monde aime se connecter”.

“C’est dans la nature humaine, et surtout pour les acteurs, si vous êtes vraiment dedans, de vivre vraiment ces émotions. Et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez arrêter tout de suite … Je pense que nous avons ce système de soutien pour vraiment traverser ça et être capable de dire: “D’accord, c’était ça. Mettons ça de côté”, nos vies continueront et nous devons trouver un moyen de nous relever. Mais, oui, c’est très difficile “, Ramirez m’a dit. “Être parents et faire face à une émission qui doit faire face, par exemple, à des enfants disparus est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et c’est difficile à laisser derrière.”

Caan a plaisanté “après avoir fait cinq, six ans de cette émission, je vais appeler Michael et lui dire:” Michael, mets-moi immédiatement dans une comédie d’une demi-heure, s’il te plaît. “”

L’idée de l’émission, qui met également en vedette Adeola Role, Ryan Broussard et Graham Verchere, a été présentée à Eisendrath lorsqu’il a reçu un appel du partenaire producteur de Jamie Foxx, Datari Turner, qui lui a présenté l’émission. Foxx et Turner ont eu l’idée après que Foxx ait pensé que son enfant avait disparu, après qu’il n’ait pas su où ils étaient pendant six ou sept heures.

“Alert: Missing Persons Unit” sera diffusé sur FOX le dimanche 8 janvier.